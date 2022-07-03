Украинские военные и шведский Карл Густав уничтожают вражеские танки! Репортаж с линии фронта

На восточном фронте не стихают артиллерийские дуэли. Враг обстреливает наших защитников с земли и неба: бьет из танков и поливает огнем из вертолетов. Таким образом хочет вытеснить украинских военных из укреплений, потому что в пехотные атаки идти не решается.

Огненный дождь поливает военные укрепления и долетает до мирных людей. Кадры того, как российские военные обстреливают украинцев фосфорными бомбами, засняли воины, которые сейчас держат оборону в Донецкой области.

Эту часть фронта россияне тоже поливают огнем, но не так плотно. Военные говорят, что, по крайней мере, могут вылезти из укрытий. Боец Богдан говорит: накануне враги вели обстрел из танков. С ними тяжело, ведь сначала видишь прилет, а потом слышишь звук.

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— У ребят уже есть опыт, поняли, что происходит. Сразу сосредоточились. Сейчас проводим работу, чтобы найти его (российский танк — ред.) и дальше уничтожить, — рассказывает Богдан.

В этом нашим ребятам поможет Карл Густав — шведский ручной противотанковый гранатомет. Военные говорят, что из одного выстрела “отрывает танку голову”.

Во время съемки сюжета над позициями начал летать беспилотник, поэтому все спустились в укрытие.

— Это нужно делать для того, чтобы избежать дальнейшего обстрела артиллерией. Россияне используют БпЛА, чтобы корректировать свою артиллерию, — рассказывает военный позывной Француз.

Однако дроны — это не самое страшное. Накануне оккупанты обстреливали укрепления украинских военных из вертолета. Парни говорят, что это имеет большое психологическое влияние.

А вот улыбку нашим военным приносят минутные видеозвонки родным, которые находятся за тысячи километров. Наши воины говорят, что сценарий “замороженной” войны их не устраивает. Они будут делать все, чтобы освободить Украину.

— Хотим освободить Украину, чтобы в дальнейшем не было вопросов с АТО и ООС. Дойдем до границ и больше не будем здесь стоять! — убежден военнослужащий Богдан.

Раньше мы рассказывали о ситуации в Красногоровке. Люди в городе выживают из последних сил, ведь оккупанты планируют превратить Красногоровку в руины.

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