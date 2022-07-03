Украина

Украинские военные и шведский Карл Густав уничтожают вражеские танки! Репортаж с линии фронта

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 03 июля 2022, 13:00

Больше видео
День військово-морських сил України: все про підрозділ та вітання зі святом
Круглосуточно защищают морские рубежи! В Украине отмечают День военно-морских сил
0:01:17
Ситуація в Лисичанську 3 липня
Бросили на Лисичанск все силы! Какая ситуация в городе 3 июля и кто контролирует город
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 3 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 3 июля
Смотреть больше

Последние видео
0:01:28
Причини протетсів в Узбекистані

Массовые протесты в Узбекистане — что происходит и почему силовики применяют силу против людей
День військово-морських сил України: все про підрозділ та вітання зі святом
Круглосуточно защищают морские рубежи! В Украине отмечают День военно-морских сил
0:03:46
Яка ситуація на фронті в Донецькій області 3 липня
Украинские военные и шведский Карл Густав уничтожают вражеские танки! Репортаж с линии фронта
0:01:17
Ситуація в Лисичанську 3 липня
Бросили на Лисичанск все силы! Какая ситуация в городе 3 июля и кто контролирует город
0:12:48
Яким буде новий навчальний рік в Україні
Образовательный процесс под гул ракет: как адаптируют школы к военным реалиям в Украине
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 3 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 3 июля
0:01:27
Перехваченные разговоры
Нация убийц с желанием резать людей: новые жестокие перехваченные разговоры оккупантов
0:09:55
Системы ПРО
Еще никогда войны не вели так варварски! Сергей Грабский о системах ПРО и их противодействии российским ракетам
0:06:17
Starlink
Даже SpaceX в шоке! Как Украина использует возможности интернета Starlink от Илона Маска
Больше видео
День військово-морських сил України: все про підрозділ та вітання зі святом
Читать дальше
Круглосуточно защищают морские рубежи! В Украине отмечают День военно-морских сил
Ситуація в Лисичанську 3 липня
Читать дальше
Бросили на Лисичанск все силы! Какая ситуация в городе 3 июля и кто контролирует город

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь