Українські військові та шведський Карл Густав знищують ворожі танки! Репортаж з лінії фронту

На східному фронті не вщухають артилерійські дуелі. Ворог обстрілює наших захисників з землі та неба: б’є з танків та поливає вогнем з гелікоптерів. Хоче так витиснути українських воїнів з укріплень, бо в піхотні атаки йти не наважується.

Вогняний дощ поливає військові укріплення та розлітається на мирних людей. Кадри того, як російські військові обстрілюють українців фосфорними бомбами, зафільмували воїни, що нині тримають фронт у Донецькій області.

Цю частину фронту росіяни теж криють вогнем, проте не так щільно. Військові кажуть, що, принаймні, можуть вилізти з укриття. Військовослужбовець Богдан каже: напередодні обстрілювали з танків. Від них важко, адже спершу бачиш приліт, а потім чуєш звук.

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— Хлопці вже мають досвід, зрозуміли, що відбувається. Відразу зосередилися. Зараз проводимо роботу, щоб знайти його (російський танк — ред.) й надалі знищити, — розповідає Богдан.

У цьому нашим хлопцям допоможе Карл Густав — шведський ручний протитанковий гранатомет. Військові кажуть, що з одного пострілу “відриває танкові голову”.

Під час зйомок сюжету над позиціями почав літати безпілотник, тож всі спустилися в укриття.

— Це потрібно робити для того, щоб уникнути подальшого обстрілу артилерією. Росіяни використовують БпЛА, щоб корегувати свою артилерію, — розповідає військовий на позивний Француз.

Проте дрони — це не найстрашніше. Напередодні окупанти обстрілювали укріплення українських військових з гвинтокрила. Хлопці кажуть, що це має більший психологічний вплив.

А от посмішку нашим військовим приносять кількахвилинні відеодзвінки до рідних, які знаходяться за тисячі кілометрів. Наші воїни кажуть, що сценарій “замороженої” війни їх не влаштовує. Вони робитимуть все, щоб звільнити Україну.

— Хочемо звільнити Україну, щоб надалі не було питань щодо АТО та ООС. Дійдемо до кордонів й більш не будемо тут стояти! — каже військовослужбовець Богдан.

Раніше ми розповідали про ситуацію у Красногорівці. Люди в місті виживають з останніх сил, адже окупанти планують перетворити Красногорівку на руїни.

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