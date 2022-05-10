Умер Леонид Кравчук. Чем отличился первый президент Украины

Сегодня, 10 мая 2002 года, умер первый президент Украины Леонид Кравчук.
Об этом сообщил официальный Telegram-канал UkraineNOW и уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
Известно, что у Леонида Кравчука были проблемы со здоровьем. 29 июня 2021 он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции из-за оперативного вмешательства.
Позже стало известно, что он перенес операцию на открытом сердце. Кравчук находился в реанимации, біл подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
На торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня независимости в 2021 году президент Владимир Зеленский пожелал Леониду Кравчуку выздоровления и крепкого здоровья.
Кравчук был председателем Верховной Рады Украины в 1990-1991 годах, народным депутатом Украины в 1990-1991 и 1994-2006 годах, получил звание Герой Украины в 2001 году.
Леонид Макарович Кравчук стал первым президентом независимой Украины в 1991 году. Пробыл на этой должности один срок, но из политики не ушел. В 2001 году возглавил работу благотворительной Всеукраинской организации Миссия “Україна — Відома”.
Он родился в селе Великий Житин, тогда еще Волынское воеводство Польской Республики, ныне Ровенская область.
Сначала получал образование по специальности Бухгалтерский учет в Ровенском кооперативном экономико-правовом техникуме в период с 1951 по 1953. Впоследствии окончил Киевский государственный университет, получил специальность преподавателя общественных наук (1958) ЦК КПСС (1970). Кандидат экономических наук.
Когда в 1991 году Леонид Кравчук баллотировался на пост президента как беспартийный, его поддержали как активисты запрещенной в то время компартии, так и часть национал-демократов, рекламировавших председателя Верховной Рады как “отца независимости”.
Оппонентом Кравчука на выборах был Вячеслав Чорновол, однако Леонид Макарович победил уже в первом туре, Чорновол набрал 23,27% голосов.
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