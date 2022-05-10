Умер Леонид Кравчук. Чем отличился первый президент Украины

Украина

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Богдана Макалюк, редактор сайта 10 мая 2022, 20:55

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Помер Леонід Кравчук
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0:03:55
Обсиріл єврейського кладовища у глухові
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