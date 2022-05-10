Умер Леонид Кравчук. Чем отличился первый президент Украины

Сегодня, 10 мая 2002 года, умер первый президент Украины Леонид Кравчук.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал UkraineNOW и уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Известно, что у Леонида Кравчука были проблемы со здоровьем. 29 июня 2021 он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции из-за оперативного вмешательства.

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Позже стало известно, что он перенес операцию на открытом сердце. Кравчук находился в реанимации, біл подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня независимости в 2021 году президент Владимир Зеленский пожелал Леониду Кравчуку выздоровления и крепкого здоровья.

Чем отличился Леонид Кравчук

Кравчук был председателем Верховной Рады Украины в 1990-1991 годах, народным депутатом Украины в 1990-1991 и 1994-2006 годах, получил звание Герой Украины в 2001 году.

Леонид Макарович Кравчук стал первым президентом независимой Украины в 1991 году. Пробыл на этой должности один срок, но из политики не ушел. В 2001 году возглавил работу благотворительной Всеукраинской организации Миссия “Україна — Відома”.

Откуда родом Кравчук

Он родился в селе Великий Житин, тогда еще Волынское воеводство Польской Республики, ныне Ровенская область.

Сначала получал образование по специальности Бухгалтерский учет в Ровенском кооперативном экономико-правовом техникуме в период с 1951 по 1953. Впоследствии окончил Киевский государственный университет, получил специальность преподавателя общественных наук (1958) ЦК КПСС (1970). Кандидат экономических наук.

Политическая деятельность Леонида Кравчука

Когда в 1991 году Леонид Кравчук баллотировался на пост президента как беспартийный, его поддержали как активисты запрещенной в то время компартии, так и часть национал-демократов, рекламировавших председателя Верховной Рады как “отца независимости”.

Оппонентом Кравчука на выборах был Вячеслав Чорновол, однако Леонид Макарович победил уже в первом туре, Чорновол набрал 23,27% голосов.

3 сентября 1993 подписал Массандровские соглашения, касающиеся дальнейшей судьбы размещенных на территории Украины ЧФ и ядерного оружия. После этого согласился на досрочные выборы главы государства (назначены на июль 1994). В первом туре набрал наибольшее количество голосов среди других кандидатов, но во втором проиграл Леониду Кучме.

Избран народным депутатом в 1994 г. — на довыборах в Теребовлянском мажоритарном округе Тернопольской области.

В 1998 г., оставаясь беспартийным, возглавил избирательный список Социал-демократической партии Украины (объединенной). В преддверии голосования вступил в СДПУ(о) и привел ее в Верховную Раду.

С октября 1998 член Политбюро и Политсовета СДПУ(о). В 2002-2006 году возглавлял фракцию СДПУ(о) в Верховной Раде Украины.

С 1999 года — сопредседатель Всеукраинского объединения демократических сил Согласия.

В 2006 году возглавил список оппозиционного блока “Не так”. Но по итогам выборов тот не преодолел 3-процентный барьер.

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