Надвигается циклон Матео. Неутешительный прогноз погоды в Украине

На Украину надвигается циклон Матео, который заденет западные, северные и центральные области. Там будет снег и дождь.

Уже непогода на Закарпатье, где сегодня и завтра объявлено штормовое предупреждение.

На дорогах гололед и туман, поэтому спасатели призывают водителей не превышать скорость. Туристам советуют воздержаться от походов в горы, потому что снега там намело столько, что лавина может сойти в любой момент.

Во Львове – первая жертва холодов. Накануне насмерть замерзла 48-летняя бездомная женщина. Еще троих бездомных госпитализировали с обморожением и переохлаждением.

На следующей неделе синоптики прогнозируют по всей стране еще более холодную погоду.