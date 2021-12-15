Суне циклон Матео. Невтішний прогноз погоди в Україні

На Україну суне циклон Матео, який зачепить західні, північні та центральні області. Там сніжитиме й дощитиме.

Уже негодить на Закарпатті, де сьогодні та завтра оголошено штормове попередження.

На дорогах ожеледиця і туман, тому рятувальники закликають водіїв не перевищувати швидкість. Туристам радять утриматися від походів у гори, бо снігу там намело стільки, що лавина може зійти будь-якої миті.

У Львові перша жертва холодів. Напередодні на смерть замерзла 48-річна безпритульна жінка. Ще трьох безхатьків ушпиталили з обмороженням та переохолодженням.

Наступного тижня синоптики прогнозують по всій країні ще більш холодну погоду.