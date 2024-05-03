Здесь человек сам выбирает, кем и где служить. В Киеве открыли первый рекрутинговый центр ВСУ

Во время полномасштабной войны набор в армию модернизировался, теперь все чаще желающих защитить родину можно увидеть в рекрутинговых центрах.

На базе Соломенского ЦНАПа в Киеве открыли рекрутинговый центр украинской армии. Это еще один дополнительный шанс пойти в армию на место, куда хочешь и где будешь полезным. Можно прийти, определиться и выбирать должность и бригаду в соответствии со своими умениями и желаниями.

А если с первого раза не найдется должность, то можно оставить резюме. Именно по такому алгоритму в стране уже несколько месяцев работают центры рекрутинга.

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Сейчас в армии ждут водителей разных категорий: заправщиков, электриков, механиков. Ищут даже поваров.

База с вакансиями обновляется почти каждый час. Найти подходящую должность помогают консультанты.

Главное отличие центра от ТЦК: здесь человек сам выбирает, где и кем служить.

Такой же рекрутинговый центр уже открыли во Львове. Подробнее о функциях центра, читай в нашем другом материале.

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