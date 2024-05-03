Украина

Здесь человек сам выбирает, кем и где служить. В Киеве открыли первый рекрутинговый центр ВСУ

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 03 мая 2024, 09:31

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Здесь человек сам выбирает, кем и где служить. В Киеве открыли первый рекрутинговый центр ВСУ
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0:07:53
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Делают подкопы вплотную к нашим позициям! Россияне меняют тактику боя — НГУ
Карта боевых действий в Украине
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