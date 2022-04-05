Владельцы награбленного звонят российским мародерам, а те глотают язык — СБУ перехватила разговоры

Прославившиеся мародерством агрессоры, чьи данные появились в сети, начинают получать звонки от владельцев украденного. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По сигналу GPS награбленное сейчас находят и в России, и в Беларуси. Последнюю русские мародеры превратили в некий логистический центр. Именно оттуда они пытаются переправить награбленное к себе в мордор.

Однако ни один преступник не останется без наказания. В сети уже появились их контакты. Когда мародеры осознают, что их имена, номера телефонов и даже адреса проживания находятся в открытом доступе, тут же глотают язык.

Ведь теперь они не анонимы, совершающие зверства на чужой территории, а конкретные лица, которые обязательно будут привлечены к ответственности.

Смотри, как украинские собственники имущества звонят по телефону российским мародерам.

Ранее Главное управление разведки МО Украины сообщило, что жители Изюмского района отравили рашистов пирожками. В результате двое оккупантов погибли сразу, а еще 28 попали в реанимацию.