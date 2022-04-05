Украина

Владельцы награбленного звонят российским мародерам, а те глотают язык — СБУ перехватила разговоры

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 06 апреля 2022, 01:00

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Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам

Владельцы награбленного звонят российским мародерам, а те глотают язык — СБУ перехватила разговоры
0:06:50
Звернення Зеленського 6 квітня
Решается судьба нашего народа. Традиционное обращение Владимира Зеленского
0:03:39
Яка ситуація в Донецькій області
Чем меньше будет людей, тем больше диапазон защиты. Начальник донецкой ОВА о ситуации в области
0:02:19
Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі 05.04.2022
Устрашение и похищение педагогов — как во временно оккупированном Мелитополе начался образовательный процесс
0:02:54
Яка ситуація у місті Попасна
Прячутся в подвалах и со слезами на глазах просят об эвакуации. Как люди живут в городе Попасная
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