Власники награбованого дзвонять російським мародерам, а ті ковтають язика — СБУ перехопила розмови

Агресори, які прославились мародерством і чиї дані з’явились у мережі, починають отримувати дзвінки від власників украденого. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За сигналом GPS награбоване нині знаходять і в Росії, і в Білорусі. Останню російські мародери перетворили на такий собі логістичний центр. Саме звідти вони намагаються переправити награбоване до себе в мордор.

Проте жодний злочинець не залишиться без покарання. У мережі вже з’явилися їхні контакти. Коли мародери усвідомлюють, що їхні імена, номери телефонів та навіть адреси проживання є у відкритому доступі, одразу ж ковтають язика.

Адже тепер вони не аноніми, що вчиняють звірства на чужій території, а конкретні особи, яких обов’язково притягнуть до відповідальності.

Дивися, як українські власники майна телефонують російським мародерам.

Раніше Головне управління розвідки МО України повідомило, що жителі Ізюмського району отруїли рашистів пиріжками. Як наслідок — двоє окупантів загинули одразу, а ще 28 потрапили до реанімації.