Поздравление Зеленского с Новым годом 2022!

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил страну с Новым 2022 годом. В своем ежегодном поздравлении пожелал самого главного — чтобы все мы были живы и здоровы и собирались за столом всей семьей.

“Новый год – это праздник, когда вся семья за столом. А сегодня вся страна за одним столом”, – убежден глава государства.

А еще – отметил, что год был непростым, хоть и принес много побед.

Этот год был разным, и были вещи, которые хотелось бы забыть. Но были те, которые в кругу родных и близких хочется вспомнить, – отметил президент Украины.

Вспомнил, в частности, выступления украинских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде, футболистов — на Евро-2021, 30-летие независимости Украины, “Мрию” над Крещатиком.

Нас наконец-то объединила не беда, а праздник.

Среди прочего, напомнил Зеленский и об успехе на Евровидении-2021, а еще о важных политических успехах. О Крымской платформе, запуске рынка земли, антиолигархическом законе, о военнопленных и подвиге украинских бойцов в Афганистане. “Весь мир аплодировал им стоя”, – констатирует глава государства.

Смотрите поздравление Владимира Зеленского с Новым годом 2022 в видео!

Присоединяются к поздравлениям и ведущие Викна-Новини Татьяна Высоцкая и Яна Брензей.

А мы рекомендуем провести новогоднее время с друзьями и родными. И обязательно посетить новогодние локации Киева. Отдыхайте, наполняйтесь силами и праздничной магией. Пусть в следующем году каждого из нас будет ждать особенное чудо!