Привітання Зеленського з Новим роком 2022!

Президент України Володимир Зеленський привітав країну з Новим 2022 роком. У своєму щорічному вітанні побажав головного — щоб всі ми були живі й здорові, і збиралися за одним столом всією родиною.

“Новий рік — це свято, коли вся родина за одним столом. А сьогодні вся країна за одним столом”, – заявив глава держави.

А ще – зауважив, що рік був непростим, хоча й приніс багато перемог.

Цей рік був різним, і були речі, які хотілося б забути. Але були ті, що в колі рідних та близьких хочеться пригадати, – зауважив президент України.

Згадав, зокрема, виступи українських спортсменів на Олімпіаді та Паралімпіаді, футболістів — на Євро-2021, 30-річчя незалежності України, “Мрію” над Хрещатиком.

Нас, нарешті, об’єднало не лихо, а свято.

Серед іншого, нагадав Зеленський і про успіх на Євробаченні-2021, а ще — про важливі політичні зрушення. Про Кримську платформу, запуск ринку землі, антиолігархічний закон, про військовополонених та подвиг українських бійців в Афганістані. “Весь світ аплодував їм стоячи”, — констатує глава держави.

Дивіться привітання Володимира Зеленського з Новим роком у відео.

Приєднуються до новорічних привітань і ведучі Вікна-Новини Тетяна Висоцька та Яна Брензей.

А ми радимо провести новорічний час із друзями та рідними. І обов’язково навідатися до новорічних локацій Києва. Відпочивайте, сповнюйтеся сил і святкової магії. Нехай в наступному році на кожного з нас чекатиме особливе диво!