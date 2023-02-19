Во Львове заработала лаборатория для ДНК-экспертизы — как идентифицируют погибших на войне

Во Львове заработала лаборатория для идентификации погибших на войне. Это вторая такая в Украине, подобная есть только в Днепре.

Современную лабораторию молекулярно-генетических экспертиз обустроили за полгода. Ее стоимость — почти 40 миллионов гривен.

Деньги выделила Львовская областная военная администрация и четыре общины области. Новейшее оборудование для исследований поможет существенно ускорить процесс ДНК-экспертизы.

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В общей сложности процесс идентификации имеет пять этапов. Для установления личности погибшего сначала берут образцы ДНК у родственников. От подготовки, очищения и необходимых реакций с биоматериалом до создания ДНК-профиля проходит по меньшей мере трое суток.

Ко Львовскому бюро судебно-медицинской экспертизы чаще всего для установления ДНК обращаются следователи, однако немало запросов есть и от гражданских. В скором времени лаборатория будет выполнять и частные анализы.

В Украине будет создана база ДНК. Читай, что это значит, зачем нужна геномная база данных и кто будет подлежать обязательной регистрации своей ДНК-информации.

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