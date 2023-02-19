У Львові запрацювала лабораторія для ДНК-експертизи — як ідентифікують загиблих на війні

У Львові запрацювала лабораторія для ідентифікації загиблих на війні. Це друга така в Україні, подібна є лише у Дніпрі.

Сучасну лабораторію молекулярно-генетичних експертиз облаштовували за півроку. Її вартість — майже 40 мільйонів гривень.

Гроші виділила Львівська обласна військова адміністрація та чотири громади області. Новітнє обладнання для досліджень допоможе суттєво прискорити процес ДНК-експертизи.

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Загалом процес ідентифікації має п’ять етапів. Для встановлення особи загиблого спершу беруть зразки ДНК у родичів. Від підготовки, очищення та необхідних реакцій з біоматеріалом до створення ДНК-профіля проходить щонайменше три доби.

До Львівського бюро судово-медичної експертизи найчастіше для встановлення ДНК звертаються слідчі, проте чимало запитів є від цивільних. Невдовзі лабораторія виконуватиме й приватні аналізи.

В Україні створять базу ДНК. Читай, що це означає, навіщо потрібна геномна база даних та хто підлягатиме обов’язковій реєстрації своєї ДНК-інформації.

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