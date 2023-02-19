Україна

У Львові запрацювала лабораторія для ДНК-експертизи — як ідентифікують загиблих на війні

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 19 Лютого 2023, 12:11

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