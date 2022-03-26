Военный журналист Андрей Цаплиенко ранен: что известно и в каком состоянии он сейчас

Известный украинский журналист Андрей Цаплиенко получил ранение в Черниговской области во время выполнения своих обязанностей.

Об этом рассказал на своей странице в Instagram телеведущий Дмитрий Комаров, который посетил коллегу в больнице и узнал правду из первых уст.

Как все случилось

Цаплиенко приехал на съемку единственного пешего коридора для эвакуации мирных людей и поставок продуктов в Черниговскую область. Это село с обычными жилыми домами, где по правилам не должно быть обстрелов.

Однако российская армия уже не в первый раз показала полное отсутствие морали и принципов. Оккупанты снова открыли огонь по гражданским.

Во время подготовки к съемке команда журналистов заметила вражеский дрон, но не успела спрятаться в укрытие — упала на землю возле авто. С трех сторон прилетели три Смерча. Россияне применили запретные кассетные бомбы.

Андрей почувствовал очень сильный удар по бедру, будто чем-то тяжелым. Почти сразу в тот же квадрат начала “гасить” российская артиллерия, — пишет Комаров.

Журналисты побежали в подвал. Цаплиенко даже не сразу заметил, что его джинсы в крови — он получил ранение в бедро. В укрытии ему оказали первую помощь, а затем отвезли в больницу.

В каком состоянии сейчас Цаплиенко

Только что общались. Андрей — настоящий мужик. Под обезболивающим продолжает шутить.

Врачи отмечают, что рана будет заживать около месяца. Андрею повезло, что осколок прошил тело насквозь, не задев кости. Другие журналисты остались невредимы, чего не скажешь об их автомобиле — обломки просекли его насквозь.

Российские военные продолжают бить по позициям ВСУ и гражданскому населению, но о победах врага не может быть и речи. Читай, какая ситуация на фронте 26 марта.