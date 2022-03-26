Військовий журналіст Андрій Цаплієнко поранений: що відомо та в якому стані він зараз 

Відомий український журналіст Андрій Цаплієнко дістав поранення на Чернігівщині під час виконання своїх обов’язків.

Про це розповів на своїй сторінці в Instagram телеведучий Дмитро Комаров, який відвідав колегу в лікарні та дізнався правду з перших вуст.

Як усе сталося

Цаплієнко приїхав на зйомку єдиного пішого коридору для евакуації мирних людей та постачання продуктів на Чернігівщині. Це село зі звичайними житловими будинками, де за правилами не має бути обстрілів.

Проте російська армія вже не вперше показала повну відсутність моралі та принципів. Росіяни знову відкрили вогонь по цивільних.

Під час підготовки до зйомки команда журналістів помітила ворожий дрон, але не встигла сховатися в укриття — впала на землю біля авто. З трьох сторін прилетіли три Смерчі. Росіяни застосували заборонені касетні бомби.

Андрій відчув дуже сильний удар по стегну, ніби чимось тяжким. Майже відразу в той же квадрат почала “гасити” російська артилерія, — пише Комаров.

Журналісти побігли до підвалу. Цаплієнко навіть не одразу помітив, що його джинси у крові — поранення стегна. В укритті йому надали першу допомогу, а потім відвезли до лікарні.

У якому стані зараз Цаплієнко

Щойно спілкувалися. Андрій — справжній чоловік. Під знеболювальним продовжує жартувати.

Лікарі зазначають, що рана загоюватиметься місяць. Андрію пощастило, бо уламок пройшов тіло наскрізь, не зачепивши кістки. Інші журналісти залишилися неушкодженими, чого не скажеш про їхнє авто — уламки просікли його наскрізь.

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