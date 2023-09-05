Даже контуженые радовались! Воины об эмоциях после уничтожения авиации врага на миллионы долларов

На Мелитопольском направлении бойцы 47 отдельной механизированной бригады умело уничтожают вражескую авиацию.
Говорят, пока они не приехали, враг вел себя крайне дерзко. А сейчас уже меньше в себе уверен. Но расслабляться украинским бойцам времени нет.
Бойцы зенитного ракетного дивизиона 47 ОМБр работают непрерывно. Говорят, если расслабишься, вражеская авиация сразу над их собратьями летает.
В целом этим воинам летом удалось сбить немало вражеской авиации. Уничтожили штурмовик Су-25 и восемь вертолетов К-52.
Во время удачных атак на вражескую технику эмоций защитники не сдерживают: кричат, радуются и иногда матерятся. К тому же ребята добавляют, что уничтожение врагов в небе облегчает работу ВСУ.
В результате таких атак российская авиация потеряла в этом направлении за лето техники на 139 миллионов долларов.
На южном фронте наши военные продолжают наступательную операцию. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о количестве пленных россиян, тоннелях-лабиринтах и поджигании минных полей.
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