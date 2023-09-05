Навіть контужені раділи! Воїни про емоції після знищення авіації ворога на мільйони доларів

На Мелітопольському напрямку бійці 47 окремої механізованої бригади вправно нищать ворожу авіацію.

Кажуть, поки вони не приїхали, ворог поводився вкрай зухвало. А зараз вже менше в собі впевнений. Та розслаблятися українським бійцям часу нема.

Бійці зенітного ракетного дивізіону 47 ОМБр працюють безперервно. Кажуть, якщо розслабишся, то ворожа авіація одразу над їхніми побратимами літає.

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Загалом воїнам цього літа вдалося позбивати чимало ворожої авіації. Знищили штурмовик Су-25 та вісім вертольотів К-52.

Під час вдалих атак на ворожу техніку емоцій оборонці не стримують: кричать, радіють та часом лаються. До того ж хлопці додають, знищення ворогів у небі полегшує роботу ЗСУ.

Внаслідок таких атак російська авіація втратила на цьому напрямку за літо техніки на $139 мільйонів.

На південному фронті наші військові продовжують наступальну операцію. Речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про кількість полонених росіян, тунелі-лабіринти та підпалювання мінних полів.

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