Навіть контужені раділи! Воїни про емоції після знищення авіації ворога на мільйони доларів

Україна

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Ярослава Марущенко 05 Вересня 2023, 20:00

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Російські окупанти підпалюють мінні поля: ситуація на південному фронті
Риють підземні ходи та палять мінні поля. Чим займаються російські окупанти на південному напрямку
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