Уличные бои на окраинах города! Ситуация в Волчанске сегодня — официально

Один человек погиб и по меньшей мере девять ранены за сутки в Харьковской области. По данным Генштаба, на Харьковском направлении идут ожесточенные бои. Количество столкновений на новом отрезке фронта увеличилось до тринадцати. Подробнее о том, какая ситуация в Волчанске по состоянию на 14 мая — рассказываем далее в материале.

Волчанск сегодня: бои на окраинах города

Что касается новой линии фронта, который открылся в Харьковской области, оккупанты пытаются продвинуться вглубь в направлении Липцев. По данным Харьковской областной военной администрации, враг имел незначительный успех около Лукьянцев, к северу от Харькова.

Сейчас задача наших защитников — не дать им выйти к дамбе Травянского водохранилища.

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На Волчанском направлении россияне пытаются полуокружить сам город Волчанск. Там идут ожесточенные бои. Подробнее о ситуации на Харьковском направлении рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

— По поводу Лукьянцев, за них еще ведутся активные боевые действия. Было продвижение врага в этом населенном пункте.

По Волчанску ситуация тяжелая. Враг постоянно пытается попробовать различные тактики, применяет различные маневры, пытается взять в полуокружение или окружение. Однако наши силы этому противодействуют.

Идет бой на севере самого города. Там идут уличные стрелковые бои. Это, фактически на окраине города, — рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сейчас под постоянными обстрелами происходит эвакуация людей. Делать это очень тяжело. Вчера удалось вывезти более 7000 человек. Враг бьет по гражданским, бьет по эвакуационным машинам. Вчера россияне обстреляли полицейские авто.

— Заехали на улицу, услышали выстрелы в свою сторону. Увидели, что идет обстрел с окраин Волчанска, — рассказывает Начальник отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции.

В результате в машину патрульной полиции было попадание в лобовое стекло, по кузову, а также пробито колесо. Даже после того, как машина развернулась и поехала на выезд из Волчанска, россияне еще стреляли ей вслед.

Уличные бои на окраинах города! Ситуация в Волчанске сегодня — официально / 2 Фотографии

Как людей эвакуируют из Волчанской громады

Уже который день, рискуя жизнью, ГСЧС, полиция, волонтеры вывозят людей из Харьковськой области. За это время, что россияне наступают, они успели поиздеваться над ни в чем не повинными людьми.

11 мая оккупанты взяли в плен мужчин и женщин и держали в подвале. За несколько дней некоторым из них удалось сбежать, добраться до украинских волонтеров и эвакуироваться. Но там, в подвале, по их словам, еще остались заложники российских террористов. Служба безопасности Украины начала следствие.

Также расследуют факт издевательства над 74-летним мужчиной — россияне отстрелили ему пальцы. Сейчас мужчину уже прооперировали харьковские врачи.

Людей везут в общежития Харькова. Большинство из них потом селятся у родственников или сами арендуют жилье. Тем, кому некуда идти, бесплатно будут жить в общежитиях, где они будут находиться сколько будет нужно.

Директор студгородка Виталий Волошин рассказывает, что проживают эвакуированные люди в комнатах, которые оборудованы всей необходимой мебелью. В общежитии есть водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение.

Юлию Уварову вместе с мамой и тремя детьми волонтеры эвакуировали из поселка Белый колодец. Женщина рассказывает, бежали, в чем были. Уже в Харькове им оказали всю необходимую помощь.

Из Белого колодца с двумя детьми эвакуировалась и Ирина Лубянко. Женщина говорит, оставить дом было крайне трудно, но последние дни стало просто невыносимо.

В областной военной администрации советуют людям немедленно выезжать. Для этого достаточно позвонить на 101 или 102.

Ранее мы рассказывали, как происходит эвакуация гражданских из Харьковской области и в каких населенных пунктах.

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