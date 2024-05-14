Украина

Уличные бои на окраинах города! Ситуация в Волчанске сегодня — официально

Диана Просяник, редактор сайта 14 мая 2024, 12:15

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волчанск

Уличные бои на окраинах города! Ситуация в Волчанске сегодня — официально
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Карта боевых действий 14 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
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0:03:35
Эвакуация из Харьковской области
Там жизни нет! Эвакуация гражданских из Харьковской области: населенные пункты и направления
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
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Карта боевых действий 14 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

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