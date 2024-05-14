Вуличні бої на околицях міста! Ситуація у Вовчанську сьогодні — офіційно

Одна людина загинула і щонайменше дев’ятеро поранені за добу на Харківщині. За даними Генштабу, на Харківському напрямку точаться запеклі бої. Кількість зіткнень на новому відрізку фронту збільшилася до тринадцяти. Детальніше про те, яка ситуація у Вовчанську станом на 14 травня — розповідаємо далі у матеріалі.

Вовчанськ сьогодні: бої на околицях міста

Щодо нової лінії фронту, яка розгорнулася на Харківщині, окупанти намагаються просунутися вглиб у напрямку Липців. За даними Харківської обласної військової адміністрації, ворог мав незначний успіх біля Лук’янців, на північ від Харкова.

Нині задача наших захисників — не дати їм вийти до дамби Трав’янського водосховища.

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На Вовчанському напрямку росіяни намагаються напів оточити саме місто Вовчанськ. Там йдуть запеклі бої. Детальніше про ситуацію біля Липців розповів очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

— З приводу Лук’янців, за них ще ведуться активні бойові дії. Було просування ворога в цьому населеному пункті.

По Вовчанську ситуація важка. Ворог постійно намагається спробувати різні тактики, застосовує різні маневри, намагається взяти в напівоточення чи оточення. Однак наші сили цьому протидіють.

Йде бій на півночі самого міста. Там йдуть вуличні стрілецькі бої. Це, фактично, на околиці міста, — розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нині під постійними обстрілами відбувається евакуація людей. Робити це дуже важко. Учора вдалося вивезти більш як 7000 людей. Ворог б’є по цивільних, б’є по евакуаційних машинах. Вчора росіяни обстріляли поліцейські авто.

— Заїхали на вулицю, почули постріли у свій бік. Побачили, що йде обстріл з околиць Вовчанська, — розповідає Начальник відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції.

В результаті у машину патрульної поліції було влучання у лобове скло, по кузову, а також пробите колесо. Навіть після того, як машина розвернулася та поїхала на виїзд з Вовчанська, росіяни ще стріляли їй услід.

Вуличні бої на околицях міста! Ситуація у Вовчанську сьогодні — офіційно / 2 Фотографії

Як людей евакуюють з Вовчанської громади

Вже котрий день, ризикуючи життям, ДСНС, поліція, волонтери вивозять людей з Харківщини. За цей час, що росіяни наступають, вони встигли познущатися з ні в чому невинних людей.

11 травня окупанти взяли у полон чоловіків і жінок та тримали у підвалі. За декілька днів декому з них вдалося втекти, дістатися українських волонтерів та евакуюватися. Але там, у підвалі, за їхніми словами, ще лишилися заручники російських терористів. Служба безпеки України розпочала слідство.

Також розслідують факт знущання з 74-річного чоловіка — росіяни відстрелили йому пальці. Нині чоловіка вже прооперували харківські лікарі.

Людей везуть у гуртожитки Харкова. Більшість з них потім селяться у родичів або самі орендують житло. Тим, кому нікуди йти, безкоштовно мешкатимуть у гуртожитках, де вони перебуватимуть скільки буде треба.

Директор студмістечка Віталій Волошин розповідає, що проживають евакуйовані люди у кімнатах, які обладнана усіма необхідними меблями. У гуртожитку є водопостачання, електропостачання та газопостачання.

Юлію Уварову разом із мамою і трьома дітьми волонтери евакуювали з селища Білий колодязь. Жінка розповідає, тікали, в чому були. Вже у Харкові їм надали всю необхідну допомогу.

З Білого колодязя з двома дітьми евакуювалася й Ірина Лубянко. Жінка каже, залишити домівку було вкрай важко, але останні дні стало просто нестерпно.

В обласній військовій адміністрації радять людям негайно виїжджати. Для цього достатньо зателефонувати на 101 або 102.

Раніше ми розповідали, як відбувається евакуація цивільних з Харківської області та у яких населених пунктах.

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