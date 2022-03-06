Восемь ракетных ударов и разрушенный аэропорт — Россия напала на Винницу. Зеленский требует закрыть небо

На Винницкий аэропорт нанесли удар восемью ракетами, он полностью разрушен.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал закрыть небо над Украиной.

— Закройте небо над Украиной! Закройте всех этих террористов.

Сделайте гуманитарную зону! Мы люди! И это ваша обязанность защищать людей! И вы это можете!

— Если вы этого не сделаете и не предоставите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли себя сами защитить, можно сделать вывод, что вы тоже хотите, чтобы нас медленно убивали, — заявил Зеленский.

Фото Винницы после обстрела аэропорта российскими войсками:

Ранее мы рассказывали, почему Украина стремится закрыть небо.