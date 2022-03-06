Вісім ракетних ударів і зруйнований аеропорт — Росія напала на Вінницю. Зеленський вимагає закрити небо

На Вінницький аеропорт здійснили удар вісьмома ракетами, він повністю зруйнований.

Президент України Володимир Зеленський вимагає закрити небо над Україною.

Закрийте небо над Україною! Закрийте від всіх цих терористів.

Зробіть гуманітарну зону! Ми люди! І це ваш обов’язок захищати людей! І це ви можете!

— Якщо ви цього не зробите і не надасте нам хоча б літаки, щоб ми могли себе самі захистити — можна зробити один висновок, що ви також хочете, щоб нас повільно вбивали, — заявив Зеленський.

Раніше ми розповідали, чому Україна прагне закрити небо.