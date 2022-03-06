Україна

Вісім ракетних ударів і зруйнований аеропорт — Росія напала на Вінницю. Зеленський вимагає закрити небо

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 06 Березня 2022, 15:09

Більше відео
0:06:14
Звернення Володимира Зеленського 06.03.22
Створюємо фонди відновлення! Звернення Володимира Зеленського до українців 06.03.22
Паралімпіада 2022 - українські паралімпійці здобули сім медалей у перший день
Сім медалей за один день! Як українські спортсмени підкорюють Паралімпіаду
Українські захисники
Війна в Україні: яка ситуація на фронті станом на 6 березня
0:01:42
Збиті російські літаки
Крилата міць України. Скільки ворожих винищувачів та вертольотів збили ППО за добу
Дивитись більше

Останні відео
0:01:22
Вінницький аеропорт

Вісім ракетних ударів і зруйнований аеропорт — Росія напала на Вінницю. Зеленський вимагає закрити небо
Зеленський та Ілон Маск
Підкорювач космосу залишається з нами! Зеленський та Маск обговорили нові деталі співпраці
0:06:14
Звернення Володимира Зеленського 06.03.22
Створюємо фонди відновлення! Звернення Володимира Зеленського до українців 06.03.22
Паралімпіада 2022 - українські паралімпійці здобули сім медалей у перший день
Сім медалей за один день! Як українські спортсмени підкорюють Паралімпіаду
Вісім ракетних ударів і зруйнований аеропорт — Росія напала на Вінницю. Зеленський вимагає закрити небо
Втрати Росії: скільки окупантів полягло на українській землі
Українські захисники
Війна в Україні: яка ситуація на фронті станом на 6 березня
0:01:42
Збиті російські літаки
Крилата міць України. Скільки ворожих винищувачів та вертольотів збили ППО за добу
0:02:00
Фото: офіційний Instagram Лілії Ребрик
Лілія Ребрик: про війну в Україні та санкції проти Росії
Олексій Арестович
Ми – європейська армія: Олексій Арестович про важливість залишатись гуманними до полонених
Санкції проти російських олігархів
В оточенні Путіна розкол — як насправді діють санкції на російських олігархів
Більше відео
Зеленський та Ілон Маск
Читати далі
Підкорювач космосу залишається з нами! Зеленський та Маск обговорили нові деталі співпраці

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь