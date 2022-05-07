Возвращаются домой даже на пепелище: как село Дмитровка в Киевской области оправляется от оккупации

Дмитровка находится вблизи разоренной врагом Бородянки. Село оккупанты захватили в начале марта и месяц терроризировали местное население.
Захватчики жгли дома огнем, не разбирая. Для них это было за развлечение.
Захватчики жгли дома огнем, не разбирая. Для них это было за развлечение.
Одну из улиц практически стерли с лица земли. В одно из домов въехали просто танком, где долгое время хранили снаряды. За простое дело им было и разрушить колодец.
Населенный пункт россияне пытались уничтожить, но живущих здесь людей сломать не удалось. Однако приходят в себя местные от увиденного и пытаются вернуться к жизни уже около месяца.
Где теперь жить, сами местные не знают и только спрашивают местные власти. Заявления о разрушенном жилье уже начали принимать в поссовете, но как ускорить процедуру восстановления пока не знают.
Потому некоторые местные пока живут у родственников. Однако кто-то возвращается в деревню, даже на пожарище.
Однако еще не все территории удалось нашим ВСУ очистить от оккупантов. Читай историю сержанта Романа, который был в зоне боевых действий, а теперь пытающегося отойти от контузии в госпитале на Востоке.