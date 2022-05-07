Возвращаются домой даже на пепелище: как село Дмитровка в Киевской области оправляется от оккупации

Дмитровка находится вблизи разоренной врагом Бородянки. Село оккупанты захватили в начале марта и месяц терроризировали местное население.

Захватчики жгли дома огнем, не разбирая. Для них это было за развлечение.

Одну из улиц практически стерли с лица земли. В одно из домов въехали просто танком, где долгое время хранили снаряды. За простое дело им было и разрушить колодец.

Населенный пункт россияне пытались уничтожить, но живущих здесь людей сломать не удалось. Однако приходят в себя местные от увиденного и пытаются вернуться к жизни уже около месяца.

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Где теперь жить, сами местные не знают и только спрашивают местные власти. Заявления о разрушенном жилье уже начали принимать в поссовете, но как ускорить процедуру восстановления пока не знают.

Потому некоторые местные пока живут у родственников. Однако кто-то возвращается в деревню, даже на пожарище.

Однако еще не все территории удалось нашим ВСУ очистить от оккупантов. Читай историю сержанта Романа, который был в зоне боевых действий, а теперь пытающегося отойти от контузии в госпитале на Востоке.