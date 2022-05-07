Повертаються додому навіть на згарища: як село Дмитрівка на Київщині оговтується від окупації

Дмитрівка знаходиться поблизу сплюндрованої ворогом Бородянки. Село окупанти захопили на початку березня і місяць тероризували місцеве населення.

Загарбники палили хати вогнем не розбираючи. Для них це було за розвагу.

Одну з вулиць практично стерли з лиця землі. В один з будинків в’їхали просто танком, де довгий час зберігали снаряди. За просту справу їм було і зруйнувати колодязь.

Населений пункт росіяни намагалися знищити, але людей, які тут живуть, зламати не вдалося. Проте оговтуються місцеві від побаченого та намагаються повернутись до життя вже близько місяця.

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Де тепер жити, самі місцеві не знають і лише питають місцеву владу. Заяви про зруйноване житло вже почали приймати у селищній раді, але як пришвидшити процедуру відновлення ще не знають.

Тому деякі місцеві поки живуть у родичів. Однак хтось повертається у село, навіть на згарища.

Проте ще не всі території вдалося нашим ЗСУ очистити від окупантів. Читай історію сержанта Романа, який був у зоні бойових дій, а тепер намагається відійти від контузії у шпиталі на Сході.