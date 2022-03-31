ВСУ освободили сразу пять сел! Рассказываем о ситуации в Запорожье

На Запорожье к двум самопровозглашенным мэрам Мелитополя добавился еще и самозваный глава районной администрации. И уже принялся рассылать деловые письма руководителям местных общин.

Наши военные, между тем, методично и упорно освобождают населенные пункты от оккупантов. В эти сутки они освободили от террористов сразу пять сел: Затишье, Малиновку, Зеленый гай, Веселое и Красное.

Однако в разбомбленных Пологах гуманитарная катастрофа и разгул мародерства. Мэр обратился к жителям, чтобы начали разбирать завалы и вместе начали противостоять грабителям.

Россия пообещала увести свои войска от Киева. Ранее генерал-лейтенант рассказал о ситуации в Киевской области.