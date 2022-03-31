ЗСУ звільнили відразу п’ять сіл! Розповідаємо про ситуацію на Запоріжжі

На Запоріжжі до двох самопроголошених мерів Мелітополя додався ще й самозваний голова районної адміністрації. І вже заходився розсилати ділові листи очільникам місцевих громад.

Наші військові, тим часом методично і завзято звільняють населені пункти від окупантів. Цієї доби вони звільнили від терористів одразу п’ять сіл: Затишшя, Малинівку, Зелений гай, Весела та Червоне.

Проте в розбомблених Пологах гуманітарна катастрофа та розгул мародерства. Міський голова звернувся до жителів, щоб почали розбирати завали та разом почали протистояти грабіжникам.

Росія пообіцяла відвести свої війська від Києва. Раніше генерал-лейтенант розповів про ситуацію в Київській області.