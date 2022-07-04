Главная задача — сохранить жизни: что известно об отходе ВСУ от Лисичанска и ситуации в Славянске

Украинские военные защищают Украину до последнего даже ценой собственной жизни. Последние несколько дней на Востоке Украины продолжались сильные бои, в частности, в городе Лисичанск Луганской области. Однако силы оккупантов преобладали в десять раз, поэтому ВСУ вынуждены были отойти от Лисичанска.
После тяжелых боев ВСУ были вынуждены отойти от Лисичанска, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Эту информацию также подтвердил Генштаб ВСУ.
— В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям.
Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе, — говорится в сообщении.
Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе, — говорится в сообщении.
Мы понимаем, что у украинцев есть сильная жажда победы, любовь к родине и свободе, и стальная сила духа, но этого мало, чтобы вести борьбу с врагом. Нам нужно современное вооружение.
Сергей Гайдай рассказал, что российская армия собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их на Лисичанске.
Превосходство россиян в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило, — сообщил руководитель Луганской ОВА.
Превосходство россиян в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило, — сообщил руководитель Луганской ОВА.
Также он добавил, что даже в последний день обороны Лисичанска, под сильным огнем, медики госпитализировали раненых, пожарные спасали город, а полиция фиксировала преступления.
— Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей. Многих раненых местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска, — сказал Гайдай.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 3 июля прокомментировал отход ВСУ из Лисичанска.
— Стены мы отстроим, земли отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в том числе это касается и Лисичанская, это значит, что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия, — подчеркнул Зеленский.
Сегодня утром, 4 июля, глава Луганской ОВА в ходе телемарафона рассказал о ситуации в Луганской области. По его словам, в Северодонецке осталось около 8000 человек, более 10 000 — в Лисичанске, а в районе Белогоровки и Новоконстантиновки продолжаются бои.
Российские военные пытаются “дожать” наши силы обороны, но пока у них ничего не выходит.
Тем временем российская пропаганда уверяет, что захватила всю Луганскую область, однако это не так. Часть области еще контролируется Украиной.
Каждый день и даже час, пока мы держим оборону и не пропускаем их в Луганской области, дает преимущество нашим войскам, которые укрепляют линию обороны в Донецкой области, — сказал Гайдай.
Каждый день и даже час, пока мы держим оборону и не пропускаем их в Луганской области, дает преимущество нашим войскам, которые укрепляют линию обороны в Донецкой области, — сказал Гайдай.
В воскресенье, 3 июля, российские военные жестоко обстреляли ключевые города Донбасса — Славянск и Краматорск.
Из-за обстрелов Славянска произошло 15 пожаров, пострадали микрорайоны Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат. Также есть разрушения в жилищном секторе и на коммунальных предприятиях, сообщил мэр Славянская Вадим Лях.
Из-за обстрелов погибли шесть человек, среди которых десятилетняя девочка, 19 человек — ранены.
Фото: Вадим Лях
Еще весной враг нанес сильный ракетный удар по вокзалу Краматорска, где сотни людей ждали эвакуации.
А в воскресенье, 3 июля, Краматорск снова подвергся сильным обстрелам. Мэр города Александр Гончаренко рассказал, что по городу стреляли Смерчами. В результате одна женщина получила ранения, повреждены частные дома, многоквартирные и школьное здания.
Фото: Александр Гончаренко
Российские оккупанты бьют ракетами не только по городам Украины. Они хотят оставить нас без урожая, поэтому обстреливают фосфорными бомбами поля. Ранее мы рассказывали о ситуации в Запорожской области.
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