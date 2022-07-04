Главная задача — сохранить жизни: что известно об отходе ВСУ от Лисичанска и ситуации в Славянске

Украинские военные защищают Украину до последнего даже ценой собственной жизни. Последние несколько дней на Востоке Украины продолжались сильные бои, в частности, в городе Лисичанск Луганской области. Однако силы оккупантов преобладали в десять раз, поэтому ВСУ вынуждены были отойти от Лисичанска.

ВСУ отошли от Лисичанска

После тяжелых боев ВСУ были вынуждены отойти от Лисичанска, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Эту информацию также подтвердил Генштаб ВСУ.

— В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям.

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Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе, — говорится в сообщении.

Мы понимаем, что у украинцев есть сильная жажда победы, любовь к родине и свободе, и стальная сила духа, но этого мало, чтобы вести борьбу с врагом. Нам нужно современное вооружение.

Сергей Гайдай рассказал, что российская армия собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их на Лисичанске.

Превосходство россиян в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило, — сообщил руководитель Луганской ОВА.

Также он добавил, что даже в последний день обороны Лисичанска, под сильным огнем, медики госпитализировали раненых, пожарные спасали город, а полиция фиксировала преступления.

— Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей. Многих раненых местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска, — сказал Гайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 3 июля прокомментировал отход ВСУ из Лисичанска.

— Стены мы отстроим, земли отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в том числе это касается и Лисичанская, это значит, что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия, — подчеркнул Зеленский.

Фото: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

Какая ситуация в Луганской области

Сегодня утром, 4 июля, глава Луганской ОВА в ходе телемарафона рассказал о ситуации в Луганской области. По его словам, в Северодонецке осталось около 8000 человек, более 10 000 — в Лисичанске, а в районе Белогоровки и Новоконстантиновки продолжаются бои.

Российские военные пытаются “дожать” наши силы обороны, но пока у них ничего не выходит.

Тем временем российская пропаганда уверяет, что захватила всю Луганскую область, однако это не так. Часть области еще контролируется Украиной.

Каждый день и даже час, пока мы держим оборону и не пропускаем их в Луганской области, дает преимущество нашим войскам, которые укрепляют линию обороны в Донецкой области, — сказал Гайдай.

Какая ситуация в Славянске

В воскресенье, 3 июля, российские военные жестоко обстреляли ключевые города Донбасса — Славянск и Краматорск.

Из-за обстрелов Славянска произошло 15 пожаров, пострадали микрорайоны Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат. Также есть разрушения в жилищном секторе и на коммунальных предприятиях, сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

Из-за обстрелов погибли шесть человек, среди которых десятилетняя девочка, 19 человек — ранены.

Какая ситуация в Краматорске

Еще весной враг нанес сильный ракетный удар по вокзалу Краматорска, где сотни людей ждали эвакуации.

А в воскресенье, 3 июля, Краматорск снова подвергся сильным обстрелам. Мэр города Александр Гончаренко рассказал, что по городу стреляли Смерчами. В результате одна женщина получила ранения, повреждены частные дома, многоквартирные и школьное здания.

Российские оккупанты бьют ракетами не только по городам Украины. Они хотят оставить нас без урожая, поэтому обстреливают фосфорными бомбами поля. Ранее мы рассказывали о ситуации в Запорожской области.

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