Самый масштабный обстрел Славянска! Что известно о ситуации в городе

3 июля оккупанты массово обстреляли город Славянск в Донецкой области. Известно о 16 пожарах только за сегодня. Город Славянск является одним из ключевых для русской армии.

Глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях опубликовал на своем Facebook результаты “русского мира” в городе.

Самый большой обстрел Славянска! До 16 пожаров, большое количество раненых и убитых.

Уже известно о 6 погибших — среди них есть ребенок. 15 раненых, среди которых работник коммунального предприятия.

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Пострадали микрорайоны: Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат. Разрушение на коммунальных предприятиях — КАТП, троллейбусном управлении, фильтровальной станции. Зафиксировано разрушение частного сектора, многоэтажек, рынка.

В связи с опасной ситуацией в городе с сегодняшнего дня прекращается курсирование электротранспорта. Опасно и большое скопление людей.

Власти сообщают, что обстрел города был произведен из реактивных систем залпового огня. В небе над Славянском разрывались кассетные боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией.

Известно, что из города действуют эвакуационные направления, а горожан ежедневно призывают выезжать из города.

Какая ситуация в соседней Луганской области — читай в материале.

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