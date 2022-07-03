Україна

Наймасштабній обстріл Слов’янська! Що відомо про ситуацію у місті

Вікторія Мельник, практикантка сайту 03 Липня 2022, 18:30

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