Наймасштабній обстріл Слов’янська! Що відомо про ситуацію у місті

3 липня окупанти масово обстріляли місто Слов’янськ, що на Донеччині. Відомо про 16 пожеж лише за сьогодні. Місто Слов’янськ є одним із ключових для російської армії.

Голова військово-цивільної адміністрації Слов’янська Вадим Лях опублікував на своєму Facebook результати “руського міра” у місті.

Найбільший обстріл Слов’янська! До 16 пожеж, велика кількість поранених та вбитих.

Уже відомо про 6 загиблих — серед них є дитина. 15 поранених, серед яких — працівник комунального підприємства.

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Постраждали мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М’ясокомбінат. Руйнування на комунальних підприємствах — КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції. Зафіксовано руйнування приватного сектору, багатоповерхівок, ринку.

У зв’язку з небезпечною ситуацією, у місті відсьогодні припиняється курсування електротранспорту. Небезпечним є і велике скупчення людей.

Влада повідомляє, що обстріл міста було здійснено з реактивних систем залпового вогню. В небі над Слов’янськом розривалися касетні боєприпаси, які є забороненими Женевською конвенцією.

Відомо, що з міста досі діють евакуаційні напрямки, а містян щодня закликають виїжджати із міста.

Яка ситуація у сусідній Луганщині — читай у матеріалі.

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