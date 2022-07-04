Україна

Головне завдання — зберегти життя: що відомо про відхід ЗСУ від Лисичанська та ситуацію в Слов’янську

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Липня 2022, 12:00
ЗСУ відійшли від Лисичанська, що відомо про ситуацію в області

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