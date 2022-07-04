Головне завдання — зберегти життя: що відомо про відхід ЗСУ від Лисичанська та ситуацію в Слов’янську

Українські військові боронять Україну до останнього навіть ціною власного життя. Останні кілька днів на Сході України тривали сильні бої, зокрема в місті Лисичанськ Луганської області. Проте сили окупантів переважали вдесятеро, тож ЗСУ вимушені були відійти від Лисичанська.

ЗСУ відійшли від Лисичанська

Після тяжких боїв ЗСУ були вимушені відійти від Лисичанська. Таку інформацію підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, а також Генштаб ЗСУ.

— В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків.

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Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід, — йдеться у повідомленні.

Ми розуміємо, що українці мають сильну жагу до перемоги, любов до Батьківщини та свободи й сталеву силу духу, але цього замало, щоб вести боротьбу з ворогом. Нам потрібне сучасне озброєння.

Сергій Гайдай розповів, що російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх на Лисичанську.

Перевагу росіян в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла, — повідомив очільник Луганської ОВА.

Також він додав, що навіть в останній день оборони Лисичанська, під щільним вогнем, медики госпіталізували поранених, пожежники рятували місто, а поліція фіксувала злочини.

— Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро. Ця навала руйнувала місто та вбивала людей. Багато поранених місцевих жителів ми вивезли до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська, — сказав Гайдай.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 3 липня прокоментував відхід ЗСУ з Лисичанська.

— Стіни ми відбудуємо, землі відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанська, це означає, що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї, — наголосив Зеленський.

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Яка ситуація в Луганській області

Сьогодні вранці, 4 липня, голова Луганської ОВА під час телемарафону розповів про ситуацію в Луганській області.

За його словами, у Сєвєродонецьку залишилися близько 8000 людей, понад 10 000 — у Лисичанську, а в районі Білогорівки та Новокостянтинівки тривають бої. Російські військові намагаються дотиснути наші сили оборони, але наразі успіху не мають.

Тим часом російська пропаганда заявляє, що війська РФ нібито захопили всю територію Луганської області, проте це не так. Частина області ще контролюється Україною.

Кожен день та навіть година, поки ми тримаємо оборону й не пропускаємо їх на Луганщині, йде на перевагу нашим військам, які укріплюють лінію оборони на Донеччині, — сказав Гайдай.

Яка ситуація в Слов’янську

У неділю, 3 липня, російські військові жорстоко обстріляли ключові міста Донеччини — Слов’янськ та Краматорськ.

Через обстріли у Слов’янську сталося 15 пожеж, постраждали мікрорайони Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М’ясокомбінат. Також є руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах, про це повідомив мер Слов’янська Вадим Лях.

Через обстріли загинули шестеро людей, серед яких десятирічна дівчинка, 19 осіб — поранені.

Яка ситуація в Краматорську

Ще навесні ворог завдав сильного ракетного удару по вокзалу Краматорська, де сотні людей чекало на евакуацію.

А в неділю, 3 липня, Краматорськ знову зазнав сильних обстрілів. Мер міста Олександр Гончаренко розповів, що по місту стріляли Смерчами. Унаслідок обстрілів одна жінка отримала поранення, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, шкільний заклад.

Російські окупанти б’ють ракетами не тільки по містах України. Вони хочуть лишити нас без урожаю, тож обстрілюють фосфорними бомбами поля. Раніше ми розповідали про ситуацію на Запоріжжі.

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