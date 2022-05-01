ВСУ отвечают захватчикам. Обращение Зеленского об эвакуации из Мариуполя и обстрелах Украины

Владимир Зеленский обратился к украинцам на 67-й день войны. Радостной новостью стало то, что удалось эвакуировать людей из Мариуполя.
Сегодня наконец-то удалось начать эвакуацию людей из Азовстали. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня. Удалось вывезти более ста гражданских — женщин, детей.
Сегодня наконец-то удалось начать эвакуацию людей из Азовстали. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня. Удалось вывезти более ста гражданских — женщин, детей.
Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя.
Оккупанты продолжают обстреливать Украину. Раньше мы рассказывали о взрывах в Одессе и Николаевской области.