ВСУ отвечают захватчикам. Обращение Зеленского об эвакуации из Мариуполя и обстрелах Украины

Владимир Зеленский обратился к украинцам на 67-й день войны. Радостной новостью стало то, что удалось эвакуировать людей из Мариуполя.

Сегодня наконец-то удалось начать эвакуацию людей из Азовстали. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня. Удалось вывезти более ста гражданских — женщин, детей.

Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя.

Главное из обращения Зеленского:

Организация гуманитарных коридоров – это один из продолжающихся элементов переговорного процесса. Он сложен. Удалось спасти более 350 тысяч человек из районов боевых действий.

Обсудил ключевые вопросы помощи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, посетившей Киев. В частности, об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике и политическом взаимодействии с США.

Сегодня российские войска продолжили наносить удары по территории нашей страны. РФ избивали по складам агропредприятий, разрушили склад с зерном. Обстреляли также состав с удобрениями. Продолжили бить по жилым кварталам в Харьковской области, на Донбассе. Подтягивают силы на юг страны, чтобы попытаться атаковать наши города и общины.

Вооруженные Силы Украины отвечают захватчикам на все удары. И будут отвечать, пока оккупанты не покинут нашу землю. Благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитникам. Каждому и каждому, кто защищает государство и с 24 февраля и с 2014 года.

За 67 дней полномасштабной войны уже 143 нашим воинам присвоено звание Герой Украины. Более 10 600 защитников и защитниц получили государственные награды Украины.

Обращение Зеленского 1 мая — полное видео:

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Оккупанты продолжают обстреливать Украину. Раньше мы рассказывали о взрывах в Одессе и Николаевской области.