Украина

ВСУ отвечают захватчикам. Обращение Зеленского об эвакуации из Мариуполя и обстрелах Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 мая 2022, 21:15
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