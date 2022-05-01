ЗСУ відповідають загарбникам на всі удари. Звернення Зеленського про евакуацію з Маріуполя та обстріли України

Володимир Зеленський звернувся до українців на 67-ий день війни. Радісною новиною стало те, що вдалося евакуювати людей з Маріуполя.
Сьогодні нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з Азовсталі. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню. Вдалося вивезти вже понад сто цивільних — жінок, дітей.
Сьогодні нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з Азовсталі. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню. Вдалося вивезти вже понад сто цивільних — жінок, дітей.
Сподіваюсь, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей з Маріуполя.
Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про вибухи в Одесі та Миколаївській області.