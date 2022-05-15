Выгоняли хозяев из домов и расстреливали на улицах. Как на самом деле село Козаровичи пережило оккупацию

Полтора месяца прошло со времени освобождения села Козаровичи Киевской области. Здесь россияне остановили наступление на Киев, ведь в соседнем Демиде подорвали дамбу.
Жители говорят, что нужно все отстраивать с нуля, ведь некуда вьезжать.
Свой дом житель Козаровичей Петр уже принялся восстанавливать. Надеется на помощь государства. Но на всякий случай, думает, как бы все сделать самому, как можно быстрее.
У него на теле шрам от снаряда. Рана почти зажила. В отличие от воспоминаний. На глазах у Петра расстреляли односельчанина.
На одной улице через месяц — не одна смерть. Российские военные для своих штабов выбирали лучшие дома, выгоняли хозяев. С водонапорной башни, развлекаясь, стреляли в гражданских. Здесь установили блокпост. И это уже была рулетка — пропустят или убьют.
Вопреки этому желанию убивать, жители побитого войной села хотят как можно быстрее восстановить все. Рядом с русскими окопами украинские селяне роют огороды, и радуются, что по селу ездят тракторы, а не танки.
Из комнаты в разрушенном доме, где живет Петр, звучит песня The Beatles Let it be.
Слова легендарной группы, когда с разбитым сердцем люди с чистого листа начнут, очень точно иллюстрируют настроения в деревне.
Украинцев, находившихся в адских точках Украины, наконец-то удается эвакуировать. Ранее мы рассказывали об эвакуации людей из Мариуполя и Мелитополя, второй большой колонны на этой неделе.