Виганяли господарів з осель та розстрілювали на вулицях. Як насправді село Козаровичі пережило окупацію

Півтора місяця минуло з часу звільнення села Козаровичі на Київщині. Тут росіяни зупинили наступ на Київ, адже у сусідньому Демидові підірвали дамбу.

Жителі кажуть, що треба все відбудовувати з нуля, адже немає куди виїжджати.

Свій дім житель Козаровичів Петро вже взявся відбудовувати. Сподівається на допомогу держави. Але про всяк випадок, думає, як би все зробити самому, якнайшвидше.

У нього на тілі шрам від снаряда. Рана майже загоїлася. На відміну від спогадів. На очах у Петра розстріляли односельця

На одній вулиці за місяць — не одна смерть. Російські військові для своїх штабів обирали найкращі хати, виганяли господарів. З водонапірної вежі, розважаючись, стріляли у цивільних. Тут встановили блокпост. І це вже була рулетка — пропустять чи вб’ють.

Усупереч цьому бажанню вбивати, жителі понищеного села хочуть якнайшвидше відновити все. Поруч з російськими окопами українські селяни копають городи, і тішаться, що селом їздять трактори, а не танки.

З кімнатки, у зруйнованому домі, де живе Петро, звучить пісня The Beatles Let it be.

Слова легендарного гурту, коли з розбитим серцем люди з чистого почнуть аркуша, дуже точно ілюструють настрої в селі.

