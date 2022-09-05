Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове — все, что известно о пострадавших и виновниках трагедии

Сейчас территория Украины усеяна взрывоопасными предметами. Оккупанты оставили их в полях, лесах и даже в густонаселенных городах.

Несмотря на то, что украинцы устраивают разные выставки сожженной вражеской техники и оружия, нужно быть очень внимательными и осторожными, ведь халатность может обернуться трагедией.

Взрыв на выставке в Чернигове: что произошло

3 сентября в Чернигове раздался взрыв на выставке боеприпасов. Известно, что один из снарядов сдетонировал в исторической части города.

Из-за этого пострадали 15 человек — восемь детей и шесть взрослых. Четыре человека пришлось госпитализировать, в том числе двухлетнего и семилетнего мальчиков. Меньшего ребенка пришлось оперировать семь часов. Он до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Виновники трагедии

В Государственном бюро расследований рассказали, что по этому делу выдвинули подозрение двум военным.

— Один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок, — говорится в сообщении.

Подозрение выдвинули военнослужащему и его командиру, который позволил привезти оружие на выставку.

Предварительно, они нарушили правила обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам. Согласно ч. 2 ст. 414 УК Украины наказание за это предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По данным Офиса генпрокурора, известно, что военнослужащие являются бойцами терробороны.

Зеленский о задержании подозреваемых

Это событие не могло остаться без внимания президента Украины. Вечером 4 сентября Владимир Зеленский заявил о задержании двух лиц, причастных к взрыву в Чернигове. Он подчеркнул: это тот, кто разрешил ребенку взять в руки оружие, а также тот, кто отдал приказ принести его на публичное городское мероприятие.

Он призвал правоохранителей и чиновников внимательно следить за тем, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия.

Правила обращения с боеприпасами

Если ты видишь подозрительный предмет на улице, не стоит прикасаться к нему: он может быть взрывоопасным. Лучше сразу позвонить в полицию или ГСЧС. Ни в коем случае не подпускай ребенка к этому предмету.

Не стоит брать в руки боеприпасы, если ты не уверен(-а), что это муляж.

Нельзя разряжать взрывоопасный предмет, бить его и бросать, разводить возле него костер.

Ранее мы рассказывали, что делать, если обнаружил(-а) на улице подозрительный предмет.

Фото: Суспільне Чернігів

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