Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове — все, что известно о пострадавших и виновниках трагедии

Сейчас территория Украины усеяна взрывоопасными предметами. Оккупанты оставили их в полях, лесах и даже в густонаселенных городах.
Несмотря на то, что украинцы устраивают разные выставки сожженной вражеской техники и оружия, нужно быть очень внимательными и осторожными, ведь халатность может обернуться трагедией.
3 сентября в Чернигове раздался взрыв на выставке боеприпасов. Известно, что один из снарядов сдетонировал в исторической части города.
Из-за этого пострадали 15 человек — восемь детей и шесть взрослых. Четыре человека пришлось госпитализировать, в том числе двухлетнего и семилетнего мальчиков. Меньшего ребенка пришлось оперировать семь часов. Он до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации.
В Государственном бюро расследований рассказали, что по этому делу выдвинули подозрение двум военным.
— Один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок, — говорится в сообщении.
Подозрение выдвинули военнослужащему и его командиру, который позволил привезти оружие на выставку.
Подозрение выдвинули военнослужащему и его командиру, который позволил привезти оружие на выставку.
Предварительно, они нарушили правила обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам. Согласно ч. 2 ст. 414 УК Украины наказание за это предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным Офиса генпрокурора, известно, что военнослужащие являются бойцами терробороны.
Это событие не могло остаться без внимания президента Украины. Вечером 4 сентября Владимир Зеленский заявил о задержании двух лиц, причастных к взрыву в Чернигове. Он подчеркнул: это тот, кто разрешил ребенку взять в руки оружие, а также тот, кто отдал приказ принести его на публичное городское мероприятие.
Он призвал правоохранителей и чиновников внимательно следить за тем, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия.
Если ты видишь подозрительный предмет на улице, не стоит прикасаться к нему: он может быть взрывоопасным. Лучше сразу позвонить в полицию или ГСЧС. Ни в коем случае не подпускай ребенка к этому предмету.
Не стоит брать в руки боеприпасы, если ты не уверен(-а), что это муляж.
Нельзя разряжать взрывоопасный предмет, бить его и бросать, разводить возле него костер.
Ранее мы рассказывали, что делать, если обнаружил(-а) на улице подозрительный предмет.
Фото: Суспільне Чернігів
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