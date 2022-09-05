Вибух на виставці боєприпасів у Чернігові — усе, що відомо про постраждалих та винуватців трагедії

Нині територія України всіяна вибухонебезпечними предметами. Окупанти залишили їх у полях, лісах та навіть містах.
Хоч українці влаштовують різні виставки зі спаленою ворожою технікою та зброєю, треба пильнувати та бути обережними, адже недбалість може обернутися трагедією.
3 вересня у Чернігові пролунав вибух на виставці боєприпасів. Відомо, що один зі снарядів здетонував в історичній частині міста.
Через це постраждали 15 людей — вісім дітей та шестеро дорослих. Четверо осіб довелося госпіталізувати, серед них дворічний та семирічний хлопчики. Меншу дитину довелося оперувати сім годин. Хлопчик досі перебуває у важкому стані в реанімації.
У Державному бюро розслідувань розповіли, що по цій справі висунули підозру двом військовим.
— Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок, — йдеться у повідомленні.
Підозру висунули цьому військовослужбовцю та його командиру, який дозволив привезти зброю на виставку.
Підозру висунули цьому військовослужбовцю та його командиру, який дозволив привезти зброю на виставку.
Попередньо, вони порушили правила поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Згідно з ч. 2 ст. 414 КК України покарання за це передбачає до десяти років позбавлення волі.
За даними Офісу генпрокурора, відомо, що військовослужбовці є бійцями тероборони.
Ця подія не могла залишитися без уваги президента України. Увечері 4 вересня Володимир Зеленський заявив про затримання двох осіб, які причетні до вибуху в Чернігові. Він наголосив: це той, хто дозволив дитині взяти до рук зброю, а також той, хто віддав наказ принести її на публічний міський захід.
Президент закликав правоохоронців та урядовців уважно стежити за тим, щоб на публічних заходах не було бойової зброї.
Якщо ти бачиш підозрілий предмет на вулиці, не варто торкатися його: він може бути вибухонебезпечним. Краще відразу зателефонувати до поліції чи ДСНС. У жодному разі не підпускай дитину до цього предмета.
Не варто брати до рук боєприпаси, якщо ти не впевнений(-а), що це муляж.
Не можна розряджати вибухонебезпечний предмет, бити його та кидати, розводити біля нього багаття.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо виявив(-ла) на вулиці підозрілий предмет.
Фото: Суспільне Чернігів
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