Вибух на виставці боєприпасів у Чернігові — усе, що відомо про постраждалих та винуватців трагедії

Нині територія України всіяна вибухонебезпечними предметами. Окупанти залишили їх у полях, лісах та навіть містах.

Хоч українці влаштовують різні виставки зі спаленою ворожою технікою та зброєю, треба пильнувати та бути обережними, адже недбалість може обернутися трагедією.

Вибух на виставці у Чернігові: що сталося

3 вересня у Чернігові пролунав вибух на виставці боєприпасів. Відомо, що один зі снарядів здетонував в історичній частині міста.

Через це постраждали 15 людей — вісім дітей та шестеро дорослих. Четверо осіб довелося госпіталізувати, серед них дворічний та семирічний хлопчики. Меншу дитину довелося оперувати сім годин. Хлопчик досі перебуває у важкому стані в реанімації.

Винуватці трагедії

У Державному бюро розслідувань розповіли, що по цій справі висунули підозру двом військовим.

— Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок, — йдеться у повідомленні.

Підозру висунули цьому військовослужбовцю та його командиру, який дозволив привезти зброю на виставку.

Попередньо, вони порушили правила поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Згідно з ч. 2 ст. 414 КК України покарання за це передбачає до десяти років позбавлення волі.

За даними Офісу генпрокурора, відомо, що військовослужбовці є бійцями тероборони.

Зеленський про затримання підозрюваних

Ця подія не могла залишитися без уваги президента України. Увечері 4 вересня Володимир Зеленський заявив про затримання двох осіб, які причетні до вибуху в Чернігові. Він наголосив: це той, хто дозволив дитині взяти до рук зброю, а також той, хто віддав наказ принести її на публічний міський захід.

Президент закликав правоохоронців та урядовців уважно стежити за тим, щоб на публічних заходах не було бойової зброї.

Правила поводження з боєприпасами

Якщо ти бачиш підозрілий предмет на вулиці, не варто торкатися його: він може бути вибухонебезпечним. Краще відразу зателефонувати до поліції чи ДСНС. У жодному разі не підпускай дитину до цього предмета.

Не варто брати до рук боєприпаси, якщо ти не впевнений(-а), що це муляж.

Не можна розряджати вибухонебезпечний предмет, бити його та кидати, розводити біля нього багаття.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо виявив(-ла) на вулиці підозрілий предмет.

Фото: Суспільне Чернігів

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