Взрывы и прилеты: Россия нанесла ракетные удары сразу по шести областям Украины

В ночь на четверг, 28 июля, российские военные массово обстреливали города и села Украины. В частности, известно о прилетах в Черниговской, Сумской, Киевской, Днепропетровской областях.

Под огонь попали также Харьков и Николаев.

Что известно о последствиях вражеских атак по состоянию на утро четверга — читай в нашем материале.

Взрывы в Черниговской области

Информацию о взрывах подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

— Сегодня мы все проснулись очень рано, и это пробуждение было очень тревожным, были слышны взрывы, прилеты.

На сегодняшний день более 10 прилетов по территории Черниговской области. Сейчас не буду говорить, где из соображений безопасности.

Информация о возможных жертвах обстрелов и масштабах разрушений не оглашается.

Кроме того, враг снова обстрелял приграничные территории.

Обстрел Днепропетровской области

Беспокойно было и в Днепропетровской области. Там враг обстрелял Криворожский район, сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко.

Российская армия накрыла огнем две общины района – Зеленодольскую и Апостоловскую, – уточнил он.

Огонь российские военные открыли из Ураганов и ствольной артиллерии. Прилеты пришлись по Зеленодольску и Малой Костромке, а также по селу Украинка.

В результате обстрелов есть разрушения, однако обошлось без жертв.

Взрывы в Киевской области

Ранним утром российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин Вышгородского района, сообщает председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы, — прокомментировал он.

Обстрел Николаева

Городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил о том, что в городе раздавались мощные взрывы.

Впоследствии стало известно, что от ракетных ударов пострадали две многоэтажки, школа, водная станция Кораблестроительного университета Николаева и частное предприятие.

Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания.

Ранение получил охранник местной школы.

Взрывы в Харькове

По Харькову враг выпустил ракеты С-300, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Два обстрела за ночь. Оба после полуночи. Один ближе к центру, другой – в одном из прилегающих к нему районах.

В результате попадания ракет произошло два возгорания. Спасатели уже потушили пламя. Информации о пострадавших по состоянию на утро нет.

Напомним, что на сайте Вікон можно посмотреть актуальную карту боевых действий в Украине.

Подписывайся на наш Telegram, чтобы не пропустить самое интересное!