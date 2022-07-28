Взрывы и прилеты: Россия нанесла ракетные удары сразу по шести областям Украины

В ночь на четверг, 28 июля, российские военные массово обстреливали города и села Украины. В частности, известно о прилетах в Черниговской, Сумской, Киевской, Днепропетровской областях.
Под огонь попали также Харьков и Николаев.
Что известно о последствиях вражеских атак по состоянию на утро четверга — читай в нашем материале.
Информацию о взрывах подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
— Сегодня мы все проснулись очень рано, и это пробуждение было очень тревожным, были слышны взрывы, прилеты.
На сегодняшний день более 10 прилетов по территории Черниговской области. Сейчас не буду говорить, где из соображений безопасности.
На сегодняшний день более 10 прилетов по территории Черниговской области. Сейчас не буду говорить, где из соображений безопасности.
Информация о возможных жертвах обстрелов и масштабах разрушений не оглашается.
Кроме того, враг снова обстрелял приграничные территории.
Беспокойно было и в Днепропетровской области. Там враг обстрелял Криворожский район, сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко.
Российская армия накрыла огнем две общины района – Зеленодольскую и Апостоловскую, – уточнил он.
Российская армия накрыла огнем две общины района – Зеленодольскую и Апостоловскую, – уточнил он.
Огонь российские военные открыли из Ураганов и ствольной артиллерии. Прилеты пришлись по Зеленодольску и Малой Костромке, а также по селу Украинка.
В результате обстрелов есть разрушения, однако обошлось без жертв.
Фото: ДСНС у Дніпропетровській області
Ранним утром российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин Вышгородского района, сообщает председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы, — прокомментировал он.
Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы, — прокомментировал он.
Городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил о том, что в городе раздавались мощные взрывы.
Впоследствии стало известно, что от ракетных ударов пострадали две многоэтажки, школа, водная станция Кораблестроительного университета Николаева и частное предприятие.
Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания.
Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания.
Ранение получил охранник местной школы.
По Харькову враг выпустил ракеты С-300, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Два обстрела за ночь. Оба после полуночи. Один ближе к центру, другой – в одном из прилегающих к нему районах.
Два обстрела за ночь. Оба после полуночи. Один ближе к центру, другой – в одном из прилегающих к нему районах.
В результате попадания ракет произошло два возгорания. Спасатели уже потушили пламя. Информации о пострадавших по состоянию на утро нет.
Напомним, что на сайте Вікон можно посмотреть актуальную карту боевых действий в Украине.
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