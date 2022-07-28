Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 28 июля

Украинские военные продолжают радовать нас хорошими новостями. Накануне ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту, поэтому сейчас пополнять группировки вокруг Херсона врагу — нечем.
Впрочем, о полном освобождении Украины от оккупанта пока речь не идет. Поэтому нужно знать о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои. В этом нам традиционно поможет карта боевых действий и сводка Генштаба ВСУ.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
На Северском направлении россияне обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хриновку Черниговской области и Прогресс и Бачевск Сумской области. Враг вел разведку с помощью беспилотника.
На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. Оккупанты пытаются удерживать занятые рубежи.
На Харьковском направлении под обстрел артиллерии попали: Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщовая, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалиевка, Питомник.
На Славянском направлении из артиллерии российские войска били возле Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.
Недалеко от Пасеки выдвинулась разведывательная группа врага. Украинские бойцы обезвредили разведчиков ВС РФ.
Недалеко от Пасеки выдвинулась разведывательная группа врага. Украинские бойцы обезвредили разведчиков ВС РФ.
На Донецком направлении враг пытается штурмовать в направлении городов Краматорск и Бахмут.
Вражеские штурмы в Берестово и по направлениям Владимировка-Соледар и Роты-Семигорья украинские воины успешно отбили. Враг с потерями отошел.
На Южнобужском направлении российские военные пытаются не допустить продвижения украинских сил вглубь оккупированной территории.
Из танка и артиллерии российская армия бьет по Осокоровке, Токареву, Ивановке, Андреевке, Киселевке, Партизанскому, Кавказу, Степной Долине.
Авиаудары враг нанес возле Любомировки и Новониколаевки.
Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы.
Такие и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируются и документируются для международных уголовных институций. Ответственность выживших оккупантов неизбежна, – констатируют в Генштабе.
Такие и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируются и документируются для международных уголовных институций. Ответственность выживших оккупантов неизбежна, – констатируют в Генштабе.
А мы напомним, что каждого палача ждет расплата. В случае России речь идет исключительно о международном трибунале по многочисленным делам о военных преступлениях в Украине. Узнай больше про самые известные военные трибуналы в истории и что ждет агрессора.
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