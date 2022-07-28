Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 28 июля

Украинские военные продолжают радовать нас хорошими новостями. Накануне ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту, поэтому сейчас пополнять группировки вокруг Херсона врагу — нечем.

Впрочем, о полном освобождении Украины от оккупанта пока речь не идет. Поэтому нужно знать о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои. В этом нам традиционно поможет карта боевых действий и сводка Генштаба ВСУ.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Оперативная обстановка в Украине на 28 июля 2022 года

На Северском направлении россияне обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хриновку Черниговской области и Прогресс и Бачевск Сумской области. Враг вел разведку с помощью беспилотника.

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. Оккупанты пытаются удерживать занятые рубежи.

На Харьковском направлении под обстрел артиллерии попали: Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщовая, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалиевка, Питомник.

На Славянском направлении из артиллерии российские войска били возле Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.

Недалеко от Пасеки выдвинулась разведывательная группа врага. Украинские бойцы обезвредили разведчиков ВС РФ.

На Донецком направлении враг пытается штурмовать в направлении городов Краматорск и Бахмут.

Вражеские штурмы в Берестово и по направлениям Владимировка-Соледар и Роты-Семигорья украинские воины успешно отбили. Враг с потерями отошел.

На Южнобужском направлении российские военные пытаются не допустить продвижения украинских сил вглубь оккупированной территории.

Из танка и артиллерии российская армия бьет по Осокоровке, Токареву, Ивановке, Андреевке, Киселевке, Партизанскому, Кавказу, Степной Долине.

Авиаудары враг нанес возле Любомировки и Новониколаевки.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы.

Такие и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируются и документируются для международных уголовных институций. Ответственность выживших оккупантов неизбежна, – констатируют в Генштабе.

А мы напомним, что каждого палача ждет расплата. В случае России речь идет исключительно о международном трибунале по многочисленным делам о военных преступлениях в Украине. Узнай больше про самые известные военные трибуналы в истории и что ждет агрессора.

Подписывайся на наш Telegram, чтобы не пропустить самое интересное!