Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 липня

Українські військові продовжують тішити нас гарними новинами. Напередодні ЗСУ знов завдали удару по Антонівському мосту, тож нині поповнювати угруповання навколо Херсону ворогові — зась.

Утім, про повне звільнення України від окупанта поки не йдеться. А тому потрібно знати про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої. У цьому нам традиційно допоможе карта бойових дій та зведення Генштабу ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 28 липня 2022 року

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з артилерії Сеньківку і Хрінівку Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. Ворог вів розвідку за допомогою безпілотника.

На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. Окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі.

На Харківському напрямку під обстріл артилерії потрапили: Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.

На Слов’янському напрямку з артилерії російські війська гатили біля Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.

Неподалік Пасіки висунулася розвідувальна група ворога. Українські бійці знешкодили розвідників ЗС РФ.

На Донецькому напрямку ворог намагається проводити штурм у напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

Ворожі штурми у Берестовому та на напрямках Володимирівка-Соледар і Роти-Семигір’я українські воїни успішно відбили. Ворог з втратами відійшов.

На Південнобузькому напрямку російські військові намагаються не допустити просування українських сил углиб окупованої території.

З танка й артилерії російська армія гатить по Осокорівці, Токаревому, Іванівці, Андріївці, Киселівці, Партизанському, Кавказу, Степовій Долині.

Авіаудари ворог наніс біля Любомирівки та Новомиколаївки.

Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні та касетні боєприпаси.

Такі та інші порушення законів і звичаїв війни системно фіксуються та документуються для міжнародних кримінальних інституцій. Відповідальність окупантів, які залишаться живі, неминуча, – констатують у Генштабі.

А ми нагадаємо, що на кожного ката чекає розплата. У випадку Росії йдеться виключно про міжнародний трибунал у численних справах про воєнні злочини. Читай про найвідоміші воєнні трибунали в історії та що чекає на агресора.

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