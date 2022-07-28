Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 липня

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 28 Липня 2022, 07:00
Карта бойових дій

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