Вибухи та прильоти: Росія завдала ракетних ударів одразу по шести областях України

У ніч проти четверга, 28 липня, російські військові масово обстрілювали міста й села України. Зокрема, відомо про прильоти на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, Дніпропетровщині.

Під вогонь потрапили також Харків та Миколаїв.

Що відомо про наслідки ворожих атак станом на ранок четверга — читай у нашому матеріалі.

Вибухи на Чернігівщині

Інформацію про вибухи підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

— Сьогодні ми всі прокинулися дуже рано і це прокидання було дуже тривожним, було чути вибухи, приходи.

На сьогодні понад 10 прильотів по території Чернігівської області. Зараз не буду казати де, з міркувань безпеки.

Наразі інформація про ймовірних жертв обстрілів та масштаби руйнувань не оголошується.

Крім того, ворог знову обстріляв прикордонні території.

Обстріли Дніпропетровщини

Неспокійно було і в Дніпропетровській області. Там ворог обстріляв Криворізький район, повідомив очільник місцевої ОВА Валентин Резніченко.

Російська армія накрила вогнем дві громади району — Зеленодольську та Апостолівську, – поточнив він.

Вогонь російські військові відкрили з Ураганів та ствольної артилерії.

Прильоти прийшлися по Зеленодольську та Малій Костромці, а також селу Українка.

Внаслідок обстрілів є руйнування, але минулося без жертв.

Вибухи на Київщині

Рано вранці російські війська завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району, повідомляє голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби, — прокоментував він.

Обстріл Миколаєва

Міський очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті лунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що від ракетних ударів постраждали дві багатоповерхівки, школа, водна станція Кораблебудівного університету м. Миколаїв та приватне підприємство.

Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі.

Поранення дістав охоронець місцевої школи.

Вибухи у Харкові

По Харкову ворог випустив ракети С-300, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Два обстріли за ніч. Обидва після півночі. Один ближче до центра, інший — в одному з прилеглих до нього районів.

Внаслідок влучання ракет сталося два займання. Рятувальники вже загасили полум’я. Інформації про потерпілих станом на ранок немає.

Нагадаємо, що на сайті Вікон можна подивитися актуальну карту бойових дій в Україні.

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