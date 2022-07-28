Україна

Вибухи та прильоти: Росія завдала ракетних ударів одразу по шести областях України

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 28 Липня 2022, 08:45
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0:01:45
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Приїхали, отримали на горіхи… і втекли: як окупант жаліється дружині у новій перехопленій розмові
0:09:23
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