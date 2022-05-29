Взрывы в Кривом Роге и Николаеве: что известно о вечерних атаках РФ

Воздушные тревоги в Украине в ночь на воскресенье, 29 мая, не утихали. Взрывы были слышны в нескольких регионах страны.

Вікна рассказывают, что известно о вражеских атаках по состоянию на утро.

Взрывы в Кривом Роге

Вечером субботы, 28 мая, российские военные ударили по Кривому Рогу. Такую информацию подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

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Как стало известно, ракеты попали в одно из предприятий недалеко от выезда из города.

Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен.

А вот точное количество пострадавших в результате ракетного удара пока неизвестно. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

Кроме того, ночью российские военные били из разных типов артиллерии на линии столкновения.

Взрывы в Сумской области

Вечер был беспокойным и для Сумской области. Россия совершила два ракетных удара по территории области, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В результате атаки разрушения получили сельский детский сад, церковь, частные дома.

Ранена одна женщина: осколок попал ей в ногу. Во время прилета ракеты она находилась во дворе своего дома.

Взрывы в Николаеве

Громко было и в Николаеве, однако официального подтверждения “прилетов” по состоянию на утро воскресенья, 29 мая, нет.

А вот накануне утром в результате вражеской атаки на Николаев погибла по меньшей мере 1 женщина, семь человек были ранены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Боеприпасы разорвались прямо во дворах многоэтажных домов, – сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Обстрелами повреждены восемь многоэтажек и машины, которые были припаркованы рядом. Погибшая женщина — местная дворник, сообщил мэр Николаева.

Планируют ли россияне новое наступление на Киев — рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Узнай подробности в материале по ссылке.