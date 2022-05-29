Взрывы в Кривом Роге и Николаеве: что известно о вечерних атаках РФ

Воздушные тревоги в Украине в ночь на воскресенье, 29 мая, не утихали. Взрывы были слышны в нескольких регионах страны.
Вікна рассказывают, что известно о вражеских атаках по состоянию на утро.
Вечером субботы, 28 мая, российские военные ударили по Кривому Рогу. Такую информацию подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
Как стало известно, ракеты попали в одно из предприятий недалеко от выезда из города.
Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен.
Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен.
А вот точное количество пострадавших в результате ракетного удара пока неизвестно. Спасатели до сих пор разбирают завалы.
Кроме того, ночью российские военные били из разных типов артиллерии на линии столкновения.
Вечер был беспокойным и для Сумской области. Россия совершила два ракетных удара по территории области, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В результате атаки разрушения получили сельский детский сад, церковь, частные дома.
Ранена одна женщина: осколок попал ей в ногу. Во время прилета ракеты она находилась во дворе своего дома.
Ранена одна женщина: осколок попал ей в ногу. Во время прилета ракеты она находилась во дворе своего дома.
Фото: Telegram-канал Дмитра Живицького
Громко было и в Николаеве, однако официального подтверждения “прилетов” по состоянию на утро воскресенья, 29 мая, нет.
А вот накануне утром в результате вражеской атаки на Николаев погибла по меньшей мере 1 женщина, семь человек были ранены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Боеприпасы разорвались прямо во дворах многоэтажных домов, – сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Боеприпасы разорвались прямо во дворах многоэтажных домов, – сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Обстрелами повреждены восемь многоэтажек и машины, которые были припаркованы рядом. Погибшая женщина — местная дворник, сообщил мэр Николаева.
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