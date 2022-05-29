Вибухи у Кривому Розі та Миколаєві: що відомо про вечірні атаки РФ

Повітряні тривоги в Україні в ніч на неділю, 29 травня, не вщухали. Вибухи було чутно у кількох регіонах країни.
Вікна розповідають, що відомо про ворожі атаки станом на ранок.
Надвечір суботи, 28 травня, російські військові вдарили по Кривому Рогу. Таку інформацію підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.
Як стало відомо, ракети влучили в одне з підприємств неподалік виїзду з міста.
Приліт кількох ракет на територію одного з промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено.
Приліт кількох ракет на територію одного з промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено.
А от точна кількість потерпілих внаслідок ракетного удару поки невідома. Рятувальники й досі розбирають завали.
Крім того, вночі російські військові гатили з різних типів артилерії на лінії зіткнення.
Вечір був неспокійним і для Сумщини. Росія здійснила два ракетні удари по території області, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Внаслідок атаки руйнувань зазнали дитячий садок у селі, церква, приватні будинки цивільних.
Поранена одна жінка: уламок влучив їй у ногу. Під час прильоту ракети вона знаходилась на подвір’ї свого будинку.
Поранена одна жінка: уламок влучив їй у ногу. Під час прильоту ракети вона знаходилась на подвір’ї свого будинку.
Фото: Telegram-канал Дмитра Живицького
Гучно було і в Миколаєві, втім офіційного підтвердження “прильотів” станом на ранок неділі немає.
А от напередодні вранці внаслідок ворожої атаки на Миколаїв загинула щонайменше 1 жінка, семеро людей було поранено. Двоє з них у тяжкому стані в лікарні.
Боєприпаси розірвались просто у дворах багатоповерхових будинків, – повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Боєприпаси розірвались просто у дворах багатоповерхових будинків, – повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Обстрілами пошкоджено вісім багатоповерхівок та автівки на обійстях будинків. Загибла жінка — місцева двірничка, повідомив мер Миколаєва.
А чи планують росіяни новий наступ на Київ — розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Дізнайся подробиці в матеріалі за посиланням.