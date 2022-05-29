Вибухи у Кривому Розі та Миколаєві: що відомо про вечірні атаки РФ

Повітряні тривоги в Україні в ніч на неділю, 29 травня, не вщухали. Вибухи було чутно у кількох регіонах країни.

Вікна розповідають, що відомо про ворожі атаки станом на ранок.

Вибухи у Кривому Розі

Надвечір суботи, 28 травня, російські військові вдарили по Кривому Рогу. Таку інформацію підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Як стало відомо, ракети влучили в одне з підприємств неподалік виїзду з міста.

Приліт кількох ракет на територію одного з промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено.

А от точна кількість потерпілих внаслідок ракетного удару поки невідома. Рятувальники й досі розбирають завали.

Крім того, вночі російські військові гатили з різних типів артилерії на лінії зіткнення.

Вибухи на Сумщині

Вечір був неспокійним і для Сумщини. Росія здійснила два ракетні удари по території області, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Внаслідок атаки руйнувань зазнали дитячий садок у селі, церква, приватні будинки цивільних.

Поранена одна жінка: уламок влучив їй у ногу. Під час прильоту ракети вона знаходилась на подвір’ї свого будинку.

Вибухи в Миколаєві

Гучно було і в Миколаєві, втім офіційного підтвердження “прильотів” станом на ранок неділі немає.

А от напередодні вранці внаслідок ворожої атаки на Миколаїв загинула щонайменше 1 жінка, семеро людей було поранено. Двоє з них у тяжкому стані в лікарні.

Боєприпаси розірвались просто у дворах багатоповерхових будинків, – повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Обстрілами пошкоджено вісім багатоповерхівок та автівки на обійстях будинків. Загибла жінка — місцева двірничка, повідомив мер Миколаєва.

А чи планують росіяни новий наступ на Київ — розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Дізнайся подробиці в матеріалі за посиланням.