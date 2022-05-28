Звільнений населений пункт — ще не означає безпечний: як живе звільнена Харківщина під постійним вогнем

Окупанти вантажівками вивозять з окупованої Борової на Харківщині соняшникове насіння. Про це повідомляють у селищній раді.

Тим часом звільнені населені пункти регіону — і надалі під постійним вогнем російського війська.

Його хоч і відігнали наші армійці ближче до кордону з РФ, воно гатить по цивільній інфраструктурі, житлових будинках та мирних мешканцях.

У селі Руська Лозова ще в лютому жило 4,5 тисячі люду. Нині лишилося менше сотні.

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Село розташоване усього за 20 кілометрів від Харкова. У центрі – розтрощені магазинчики, побиті бані храму, зруйнована сільрада.

Сільський клуб, який ще 22 лютого приймав дитяче свято, тепер стоїть з пробитим дахом, а іграшки та малюнки так і лежать на підлозі.

Звільнений населений пункт — ще не означає безпечний. Село Руська Лозова було звільнене місяць тому. І все одно постійно пролітають авіабомби, а також можна почути літак над головами та як працюють міномети.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Чернігівщина відроджується з попелу.