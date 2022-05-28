Освобожденный населенный пункт – еще не означает безопасный: как живет освобожденная Харьковская область под обстрелами

Оккупанты грузовиками вывозят из оккупированной Боровой в Харьковской области семена подсолнечника. Об этом сообщают в поселковом совете.

Между тем, освобожденные населенные пункты региона — и дальше остаются под постоянным огнем российского войска.

Его хоть и отогнали наши армейцы поближе к границе с РФ, оно стреляет по гражданской инфраструктуре, жилым домам, мирным жителям.

В селе Русская Лозовая еще в феврале жило 4,5 тысячи человек. В настоящее время осталось меньше сотни.

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Село расположено всего в 20 километрах от Харькова. В центре – разбитые магазинчики, побитые купола храма, разрушений сельсовет.

Сельский клуб, который еще 22 февраля принимал детский праздник, стоит с пробитой крышей, а игрушки и рисунки так и лежат на полу.

Освобожденный населенный пункт – еще не означает безопасный. Село Русская Лозовая было освобождено месяц назад. И все равно постоянно пролетают авиабомбы, а также можно услышать, как пролетает самолет над головами и как работают минометы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Черниговская область возрождается из пепла.