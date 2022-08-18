Российские военные разрушили николаевскую “Могилянку”. Последствия жестоких обстрелов города 17 августа

Российские военные продолжают “воевать” с украинскими учебными заведениями. Несколько недель назад Министерство обороны России упоминало в своей пропаганде Причерноморский университет им. Петра Могилы в Николаеве. Якобы там находится база украинских военных и склад оружия.

Но это была очередная ложь, ведь там работает мирное население. Ночью 17 августа враг совершил обстрел Николаева из ракетных комплексов С-300. Две ракеты попали в главное здание университета: разрушен вход, библиотека и аудитория. Одна из ракет попала во двор учебного заведения. В здании был только охранник, к счастью, он не пострадал.

Недалеко от университета находятся частные дома, они остались без окон и дверей. Осколками и мощной взрывной волной повреждено 27 помещений, в трех полностью разрушены крыши.

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Еще две ракеты попали по предприятию в Корабельном районе: уничтожен автопарк и повреждены пять частных домов. Также два авиаудара пришлись на центр города.

Под вражеские удары попали также населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в шести прифронтовых общинах.

Российские военные продолжают демонстрировать всему миру свою жестокость. Враг наносит удары по мирным населенным пунктам с большим скоплением людей. Ранее мы рассказывали о последствиях взрывов в Затоке.

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