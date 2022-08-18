Російські військові зруйнували миколаївську “Могилянку”. Наслідки жорстоких обстрілів міста 17 серпня

Російські військові продовжують “воювати” з українськими навчальними закладами. Кілька тижнів тому Міністерство оборони Росії згадувало у своїй пропаганді Причорноморський університет ім. Петра Могили, що у Миколаєві. Нібито там розташована база українських військових та склад зброї.

Але це була чергова вигадка, адже там працює мирне населення. Вночі 17 серпня ворог здійснив обстріл Миколаєва з ракетних комплексів С-300. Дві ракети влучили у головну будівлю університету: зруйнований вхід, бібліотека й аудиторії. Одна з ракет влучила у двір навчального закладу, у будівлі був лише охоронець, на щастя, він не постраждав.

Недалеко від університету розташовані приватні будинки, які лишилися без вікон та дверей. Уламками та потужною вибуховою хвилею пошкоджено 27 помешкань, у трьох повністю зруйновані дахи.

Ще дві ракети влучили по підприємству в Корабельному районі: знищений автопарк та пошкоджено п’ять приватних будинків. Також два авіаудари припали на центр міста.

Під ворожі удари також потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані в шести прифронтових громадах.

Російські військові продовжують демонструвати усьому світу свою жорстокість. Ворог завдає ударів по мирних населених пунктах з великим скупченням людей. Раніше ми розповідали про наслідки вибухів у Затоці.

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