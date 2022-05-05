Яблоко от яблони: новые перехваченные разговоры оккупантов с родными

Перехваченные разговоры русских солдат с их родными каждый раз удивляют бездушием и безжалостностью этого народа.

Российские оккупанты могут хвастаться, сколько женщин они изнасиловали, сколько убили и как пытали, а в ответ получают одобрение.

Но не все разговоры настолько “радостные”. На последних из них оккупанты жалуются, что им не на чем воевать.

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Остался один танк и пехота на БТРах.

Это совсем не удивительно, потому что они и сами часто выводят технику из строя, чтобы не идти в бой. Ведь наши ВСУ могут привести в ужас и заставить убегать даже элитные подразделения.

При этом невиданные потери оккупанты несут даже в окруженном Мариуполе, где Кремль тщетно мечтает провести парад на 9 мая.

Между собой, удивленно и разочарованно, российские военные говорят о потерях, рассказывают, сколько машин с трупами приехало из Мариуполя.

Недавно из Мариуполя привезли десять КамАЗов “груз 200”. Полными!

Яблоко от яблони катится недалеко

Зверства россиян — это не только слепые приказы, но и воспитание.

Перехваченные разговоры открыли, как один из оккупантов делится впечатлениями от пыток с родной мамой.

Рассказывает, как он вместе с ФСБшниками пытал пленных, восторженно объяснял матери технику 21 розочка.

На теле мужчины можно вырезать 21 розу — это все пальцы и член.

На что мать заверила сына, что если бы попала туда, тоже получала бы удовольствие от этого.

Такая выхоленная, взращенная ненависть совершенно не оставляет места для самостоятельных решений.

Именно поэтому личный приказ Путина — насиловать и издеваться над людьми — русские солдаты выполняют слепо и с большим удовольствием.

Таким образом диктатор пытается запугать гражданских украинцев.

Если же солдаты попытаются ослушаться, то получат пулю в голову от своих же. Об этом рассказывает один из военнопленных.

Если россияне до этого жили в другой эпохе по уровню развития, то за счет санкций их экономику отбросит на десять лет назад. Евросоюз вводит самые масштабные в истории санкции.