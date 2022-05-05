Яблуко від яблуні: нові перехоплені розмови окупантів з рідними

Перехоплені розмови російських солдатів з їхніми рідними щораз дивують бездушністю та безжальністю цього народу.

Російські окупанти можуть вихвалятися, скількох жінок вони зґвалтували, скількох вбили та як катували, а у відповідь отримують схвалення.

Та не всі розмови настільки “радісні”. На останніх із них окупанти плачуться, що не мають чим воювати.

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Залишився один танк і піхота на БТРах.

Це зовсім не дивно, бо вони й самі часто виводять техніку з ладу, щоб не йти у бій. Адже наші ЗСУ можуть навести жах і змусити тікати навіть елітні підрозділи.

При тому небачених втрат окупанти зазнають навіть в оточеному Маріуполі, де Кремль марно мріє провести парад на 9 травня.

Між собою, здивовано і розчаровано, російські військові розмовляють про втрати, розповідають, скільки машин з трупами приїхало з Маріуполя.

Нещодавно з Маріуполя привезли десять КамАЗів “груз 200”. Повними!

Яблуко від яблуні котиться недалеко

Звірства росіян — це не лише сліпі накази, а й виховання.

Перехоплені розмови відкрили, як один з окупантів ділиться враженнями від катувань з рідною мамою.

Розповідає, як він разом з ФСБшниками катував полонених, захоплено пояснював матері про техніку 21 розочка.

На тілі чоловіка можна вирізати 21 розу — це всі пальці та член.

На що матір запевнила сина, що якби потрапила туди, то теж отримувала б задоволення від цього.

Така вирощена, виплекана ненависть не лишає жодного місця для самостійних рішень.

Саме тому особистий наказ Путіна — ґвалтувати та знущатися з людей — російські солдати виконують сліпо і з великим задоволенням.

Так диктатор намагається залякати цивільних українців.

Якщо ж солдати спробують ослухатися, то отримають кулю в голову від своїх же. Про це розповідає один із військовополонених.

Якщо росіяни й до того жили в іншій епосі за рівнем розвитку, то завдяки санкціям їхню економіку відкине на десять років назад. Євросоюз запроваджує наймасштабніші в історії санкції.