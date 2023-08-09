Сегодня, 9 августа, отмечает свой юбилей второй президент Украины Леонид Кучма, ставший признанным государственным деятелем и политическим лидером. Он занимал должность главы государства в течение двух сроков и оставил незабываемые следы в истории страны.
Леонид Кучма отличался важными шагами в укреплении независимости Украины. Одним из его значимых достижений было принятие Конституции Украины, ставшей фундаментом правовой системы страны.
Он также сыграл роль в развитии национальной экономики, внедрении национальной валюты — гривны — и поддержке украинского языка и культуры.
Во время президентства Леонида Кучмы Украина столкнулась с очередными вызовами со стороны России, дважды пытавшейся оккупировать Крым. Политик ответил на эти угрозы решительно и отстаивал суверенитет Украины.
Даже после завершения своей политической карьеры, государственный деятель оставался активным и помогал стране важными инициативами, особенно в условиях российско-украинского конфликта.
Кроме того, его Президентский фонд Украины поддерживает одаренных молодых инженеров, активно способствующих развитию украинской оборонной промышленности.
Сейчас одной из главных фигур в Украине остается главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Каждое утро начинается с данных о погибших военных, выполнявших приказ.
И каждый день в его телефоне может добавиться один “мертвый” контакт, который удалить генерал не решается. Читай интервью Валерия Залужного об ударах по РФ и освобождении Крыма.
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