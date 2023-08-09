Сегодня, 9 августа, отмечает свой юбилей второй президент Украины Леонид Кучма, ставший признанным государственным деятелем и политическим лидером. Он занимал должность главы государства в течение двух сроков и оставил незабываемые следы в истории страны.

Леонид Кучма отличался важными шагами в укреплении независимости Украины. Одним из его значимых достижений было принятие Конституции Украины, ставшей фундаментом правовой системы страны.

Он также сыграл роль в развитии национальной экономики, внедрении национальной валюты — гривны — и поддержке украинского языка и культуры.

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Во время президентства Леонида Кучмы Украина столкнулась с очередными вызовами со стороны России, дважды пытавшейся оккупировать Крым. Политик ответил на эти угрозы решительно и отстаивал суверенитет Украины.

Даже после завершения своей политической карьеры, государственный деятель оставался активным и помогал стране важными инициативами, особенно в условиях российско-украинского конфликта.

Кроме того, его Президентский фонд Украины поддерживает одаренных молодых инженеров, активно способствующих развитию украинской оборонной промышленности.

Сейчас одной из главных фигур в Украине остается главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Каждое утро начинается с данных о погибших военных, выполнявших приказ.

И каждый день в его телефоне может добавиться один “мертвый” контакт, который удалить генерал не решается. Читай интервью Валерия Залужного об ударах по РФ и освобождении Крыма.

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