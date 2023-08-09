Сьогодні, 9 серпня, відзначає свій ювілей другий президент України Леонід Кучма, який став визнаним державним діячем та політичним лідером. Він перебував на посаді глави держави протягом двох термінів і залишив незабутні сліди в історії країни.

Леонід Кучма відзначався важливими кроками у зміцненні незалежності України. Одним з його значущих досягнень було ухвалення Конституції України, яка стала фундаментом правової системи країни.

Він також відіграв роль у розвитку національної економіки, впровадженні національної валюти — гривні — та підтримці української мови та культури.

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Під час президентства Леоніда Кучми Україна стикнулася з черговими викликами з боку Росії, яка двічі намагалася окупувати Крим. Політик відповів на ці загрози рішуче і відстоював суверенітет України.

Навіть після завершення своєї політичної кар’єри державний діяч залишався активним і допомагав країні важливими ініціативами, особливо в умовах російсько-українського конфлікту.

Крім того, його Президентський фонд Україна підтримує обдарованих молодих інженерів, які активно сприяють розвитку української оборонної промисловості.

Зараз однією з головних фігур в Україні залишається головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Кожен його ранок починається з даних про загиблих військових, що виконували наказ.

І щодня в його телефоні може додатися один “мертвий” контакт, який видалити генерал не наважується. Читай інтерв’ю Валерія Залужного про удари по РФ та звільнення Криму.

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