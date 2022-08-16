Вынуждены жить по колено в воде: как жители села Демидов страдают от подтопления

С весны жители села Демидов Киевской области вынуждены жить по колено в воде. В конце февраля, чтобы не пропустить врага, на реке Ирпень взорвали дамбу.

Вода разлилась по округе. И с каждым ливнем ситуация все ухудшается. Затопленные огороды, погреба, дома обросли плесенью…

Один из жителей проводит нам экскурсию по акватории своего двора. Показывает затопленную клумбу. И погреб, в котором все запасы на зиму.

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Раньше жили за счет огорода. В этом году будет тяжело. В первую очередь, необходимо отремонтировать дом. Но пока стоит вода, это бессмысленно, — рассказывает житель села Виктор.

Надеяться ли селу на “сухую” осень, выясняла Ксения Павлишин.

Тысячи жителей Киевской области остались без домов из-за боевых действий. Советуем посмотреть, как можно принять участие в программе Нова оселя.

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