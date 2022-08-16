Змушені жити по коліна у воді: як жителі села Демидів страждають від підтоплень

З весни жителі села Демидів на Київщині змушені жити по коліна у воді. Наприкінці лютого, щоб не пропустити ворога, на річці Ірпінь підірвали дамбу.

Вода розлилася околицею. І з кожною зливою ситуація дедалі гіршає. Затоплені городи, погреби, будинки обросли пліснявою…

Один із мешканців проводить нам екскурсію акваторією свого подвір’я. Показує затоплену клумбу. І погріб, у якому всі запаси на зиму.

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Раніше жили з городу. Цьогоріч буде скрутно. Насамперед необхідно відремонтувати хату. Але поки стоїть вода, це не має ніякого сенсу, — розповідає житель села Віктор.

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